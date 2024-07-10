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Стиль життя

Квіткові мотиви — тренд літа 2024: жіночно і стильно

21:05 13 липня 2024
Квітковий принт

Цього літа квіткові мотиви на піку популярності у прикрасах і тканинах. Бути ближче до природи — природне бажання людини. До речі, нещодавно ми писали про квіткові акценти в інтер'єрі.

Квіти — тема не нова. Ще у вісімнадцятому столітті у Франції вони фігурували в шовковому вбранні модниць. У 1960-х роках минулого століття квітковим мотивам в одязі свіжий подих дав Модний дім Гуччі, презентувавши принт «флора». Кажуть, що з'явився він завдяки принцесі Монако Грейс Келлі. Якось вона завітала до міланського магазину бренду з метою придбати сумку. Модний дім вирішив зробити знаменитій гості подарунок — хустку. Але жоден із принтів не припав їй до душі. Тоді спеціально для неї був створений надзвичайно красивий квітковий візерунок. До речі, через роки принцеса Монако Кароліна з'являлася на публіці в блузі саме з таким квітковим малюнком, який був на хустці її матері.

Квіти надихали і надихають багатьох знаменитих дизайнерів світу. Наприклад, Крістіан Діор обожнював конвалії. Камелія була улюбленою квіткою Коко Шанель і Карла Лагерфельда. Джон Гальяно оспівав у своїй творчості тюльпани, а Ів Сен-Лоран — троянди.

Спідниці з квітковими мотивами добре компонувати з однотонним верхом — і навпаки.

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Дуже гарний вигляд мають квіти на шифоні та шовку. Квіткові тканини не варто доповнювати помітними прикрасами. Це буде вже перебір.

Раніше «ФАКТИ» писали про новий тренд — переносити свої улюблені фото на тканину.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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