Скорпіонам сьогодні потрібно запастися терпінням, а Рибам — виявити холоднокровність: що обіцяють зірки у четвер, 18 липня

Астрологи, які раніше розповідали, яким буде поточний тиждень для всіх знаків зодіаку, вважають четвер, 18 липня, днем зустрічі з минулим. Отже, сьогодні існує висока ймовірність того, що ви повернетесь до ситуації, в якій перебували у минулому, і яка свого часу не отримала завершення. І сьогодні є шанс розставити крапки над «і». Здебільшого, це стосується особистого життя. Втім, таке може відбуватися й у професійній сфері.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

Сьогодні невдалий день для походу магазинами. Куплені речі не принесуть вам задоволення і прослужать недовго. Хтось із вашого оточення вас сильно дратуватиме. Менше розмовляйте, намагайтеся перебувати у суспільстві людей, які вас підтримують та надають впевненості, інформує Ukr.Media.

Телець

РЕКЛАМА

Нагромаджене роздратування може вилитися на когось близького та серйозного зіпсувати ваші стосунки. Будьте стриманішими, обмежте спілкування, працюйте самотньо. У особистих відносинах Тельцям треба бути відвертішими, не приховувати від коханої людини своїх емоцій чи сумнівів.

Близнюки

РЕКЛАМА

Сьогодні обставини будуть проти вас. Не намагайтеся чинити опір, краще стримати активність і прийняти ситуацію. Зірки радять 18 липня частіше поступатися, погоджуватися і підлаштовуватися під настрій опонентів: так ви досягнете більшого і збережете свої нервові клітини.

Рак

РЕКЛАМА

Багато часу вам доведеться присвятити вирішенню чужих проблем, допомоги іншим. Це сприятливо позначиться на вашій самооцінці, підніме настрій. Незабаром вам самим знадобиться чиясь допомога. Сьогодні Ракам не треба давати гроші у борг чи робити якісь фінансові вкладення.

Лев

Ціна помилки сьогодні буде дуже великою. Різке слово або якась провина може зіпсувати важливі стосунки, негативно позначитися на вашому професійному становищі. Будьте терплячі, не випереджайте події та контролюйте свої дії. Приємне спілкування допоможе розслабитись.

Діва

Велика ймовірність потрапити до якоїсь неприємної історії. З обережністю ставтеся до пропозицій, не відповідайте, не подумавши. Допомога чи поради близьких будуть Дівам корисні. Не соромтеся делегувати їм частину своїх обов'язків. Оптимістичний настрій 18 липня допоможе вирішити усі проблеми.

Читайте також: Є шанс повернути кохання: яким знакам зодіаку допоможе ретроградний Меркурій

Терези

На роботі загостриться конкурентна боротьба, вам доведеться проявляти свої найкращі ділові якості, вступати у суперечки та відстоювати свої інтереси. Перша половина дня буде більш вдалою та плідною для Терезів. Після обіду спілкування доставить вам приємні емоції та допоможе розслабитися.

Скорпіон

Вдалий день, коли можна просунутися вперед у складній справі. Не все вдаватиметься з першого разу, тому запасіться терпінням і будьте наполегливими. Можливі нові цікаві пропозиції щодо співпраці. У спілкуванні з близькими може бути напруженість; намагайтеся бути м'якшими.

Стрілець

Складний та напружений день. Зосередьтеся на робочих питаннях, менше розмовляйте. Чим би ви не займалися цього дня, проявляйте обережність, не робіть необдуманих вчинків: помилки, допущені 18 липня, буде дуже складно виправити. Увечері сходіть на побачення.

Козоріг

Сьогодні потрібно використати творчий підхід до справ, уникати застарілих схем. Почніть щось нове, незвичайне, що вимагає фантазії та кмітливості. Старі справи будуть надто нудними для Козорогів. Чарівність та доброзичливий настрій допоможуть завести корисні чи романтичні знайомства.

Водолій

День емоційно напружений та складний. Прийдеться вирішувати багато несподіваних проблем, справлятися з важкими питаннями. Вірте у свої сили і все вийде. Зірки радять Водоліям 18 липня тримати свою думку при собі, не розпочинати сварок чи з'ясування стосунків. Покупки краще відкласти.

Риби

Роботи буде багато. Потрібно зберігати холоднокровність, не переживати через дрібниці і зосередитися на першорядних справах. Є великий шанс закінчити все вчасно та з чудовими результатами. Спілкування наприкінці дня поверне вам душевну рівновагу та допоможе отримати вигідну пропозицію.

Таро-прогноз на тиждень 15−21 липня від мольфара Макса Гордєєва «Овнам — Паж жезлів, Ракам — Колісниця, а Дівам — Ієрофант» читайте на сайті «ФАКТІВ».

ФотоPixabay

119

Читайте нас у Facebook