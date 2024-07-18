41.24 / 41.85 45.05 / 45.84
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Вінегрет із секретом: навіщо в популярний салат додають ложку молока та цукор

11:41 18 липня 2024
Вінегрет

Якщо до традиційного українського вінегрету додати два прості інгредієнти, то ця страва може «заграти новими барвами».

Як стверджує видання elegantwoman.kyiv.ua, смакові якості салату з буряка, моркви, картоплі та інших овочів може поліпшити… столова ложка молока та трохи цукру.

Читайте також: Ви все робите неправильно: чотири поширені помилки при приготуванні вінегрету

Зазначається, що завдяки молочно-цукровій добавці у салата з'явиться незвичайний приємний аромат, трохи солодкуватий присмак, а ще він набуде особливої соковитості.

РЕКЛАМА

Під час нарізання буряка для вінегрету руки зазвичай стають красними. Про те, як позбавитися цього забарвлення за допомогою звичайної солі, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

62

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Шийна хустинка

Кондиціонер, який завжди з тобою: лайфхак винахідливих японок

Астрологічний годинник

Скорпіонам сьогодні потрібно запастися терпінням, а Рибам — виявити холоднокровність: що обіцяють зірки у четвер, 18 липня

Готові ліниві хачапурі

Ліниві кабачкові хачапурі: хіт хітів від красуні Alina Foodee (відео)

Собака, який спить

Як швидко охолодити кімнату перед сном, якщо відключили світло

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту