Вінегрет із секретом: навіщо в популярний салат додають ложку молока та цукор

Якщо до традиційного українського вінегрету додати два прості інгредієнти, то ця страва може «заграти новими барвами».

Як стверджує видання elegantwoman.kyiv.ua, смакові якості салату з буряка, моркви, картоплі та інших овочів може поліпшити… столова ложка молока та трохи цукру.

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Зазначається, що завдяки молочно-цукровій добавці у салата з'явиться незвичайний приємний аромат, трохи солодкуватий присмак, а ще він набуде особливої соковитості.

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Під час нарізання буряка для вінегрету руки зазвичай стають красними. Про те, як позбавитися цього забарвлення за допомогою звичайної солі, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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