Євген Клопотенко та Даша Астаф’єва приготували вінегрет по-українськи: рецепт цікавої автентичної страви (відео)

У багатьох регіонах нашої країни є «свої» страви: капусняк по-полтавськи, смажена картопля по-закарпатськи тощо.

Крім того, з давніх-давен збереглися рецепти страв, які любили готувати наші пращури.

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Річ про це зайшла, зокрема, на каналі СТБ, куди на кулінарний проєкт «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком» завітала українська модель, співачка та волонтерка Дарія Астаф’єва.

Вона принесла на кухню проєкту… вінегрет. Євген Клопотенко запропонував приготувати цю ж страву, але за автентичним рецептом. Вийшло дуже смачно!

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Для приготування вінегрету по-українськи, візьміть 2 картоплини, 2 буряки та 1 морквину. Запечіть у духовці приблизно 1 годину й 20 хвилин, поки буряк не буде готовий.

Візьміть оцет, солодку гірчицю та олію, розмішаєте все гарно вінчиком.

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Далі беремо овочі, нарізаємо кубиком і заливаємо нашим соусом.

В кінці для смаку додаємо відварену квасолю, яку перед цим потрібно відварити приблизно 1 годину й 20 хвилин.

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Щоб додати вінегрету гарного аромату, беремо спецію пажитник. Потрібно перемолоти його в ступці та процідити через сито. Половина чайної ложки пажитника дуже гарно змінить смак вінегрету по-українськи.

А на солодке можна приготувати гуцульський сирник за рецептом кулінарки Лілії Мацько або Яворівський пиріг від фудблогера Олексія Міля.

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