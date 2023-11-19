Ви все робите неправильно: чотири поширені помилки при приготуванні вінегрету

Вінегрет є дуже популярною стравою в Україні. Його готують із сезонних овочів і частіше у холодну пору року. Це простий і смачний салат, який можна зробити ще кращим, якщо знати про чотири секрети, пише today.ua.

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Запікати, а не варити

Овочі для вінегрету краще не відварювати, а запекти у духовці. Для цього необхідно загорнути їх у фольгу, пергаментний папір або спеціальний рукав. Буряк, картопля та морква будуть у рази смачнішими і збережуть усі корисні речовини — більше, ніж при варінні.

«Правильний» огірок

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Господарки зазвичай кладуть у вінегрет мариновані огірки. Однак їх краще приберегти для інших салатів, того ж «олів'є». А у вінегреті соковитішими і смачнішими будуть саме солоні огірки. З ними страва вийде більш насиченою та цікавою.

Солодка цибуля

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Традиційна цибуля, особливо у великій кількості, часто гірчить у салаті. Спробуйте замінити її червонлю або синьою — вони ніжніші та приємніші на смак. Якщо під рукою опинилася зелена цибуля — сміливо додавайте. Це особливо актуально у літній період та навесні.

Олія

Соняшникова олія із запахом може зіпсувати вінегрет. Так, у неї є свої поціновувачі, але більшості людей більше подобається тонкий смак оливкової або рафінованої соняшникової олії.

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Пам'ятайте, що вінегрет буде гарного світло-рожевого кольору, якщо попередньо «обробити» буряк. Просто наріжте його першим у салат, полийте маслом і перемішайте. Тільки через 5−10 хвилин додавайте інші овочі. В такому випадку вони не будуть так активно забарвлюватися.

Раніше «ФАКТИ» писали, як зробити звичайний вінегрет вишуканою ресторанною стравою.

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