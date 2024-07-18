У багатьох мальви асоціюються з дитинством. Стрункі та яскраві, вони такі життєствердні. Особисто ж мені вони нагадують моє інтерв’ю з народною артисткою України Ніною Матвієнко у її заміському будинку. Які розкішні мальви цвіли у неї на подвір’ї. «Чудовий спосіб відновитися — довірити душу природі, — вважала Ніна Митрофанівна. — Небо, зірки, квіти, річка вислухають вас краще за будь-якого співрозмовника. Хоч і не дадуть поради, проте ніколи не посміються з вас. А вихід із ситуації знайдете самі».

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Мальви зображала на свої картинах відома українська художниця Катерина Білокур, творчість якої високо оцінив Пабло Пікассо. Це були її улюблені квіти. Цікаво, що художниця ніколи не зривала квітів, порівнювала зірвану квітку із зруйнованою долею.

Особливе місце мальва займає і у творчості українських фарфористів. Можливо, посуд та вази з мальвами є й у вашій оселі?

Про цю квітку у декорі вітчизняної порцеляни «ФАКТАМ» розповіла колекціонерка та дослідниця історії українського фарфору, авторка книг Людмила Карпінська-Романюк, яка раніше згадувала про диво, яке трапилося з нею.

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«Ця квітка здавна наділяється властивостями оберегу»

- Влітку природа грає всім буянням фарб, — говорить Людмила Карпінська-Романюк. — Мальва, поряд з маками, барвінком, соняшником, рутою та чорнобривцями, є одним з квіткових символів України. Квітучу мальву можна побачити на картинах всесвітньо відомих українських художників, про неї складають легенди, пісні. Мальва — одна із улюблених квіток у творчому доробку вітчизняних митців-фарфористів. Її зображували художники багатьох українських мануфактур — Коростенської, Баранівської, Сумської…

— Що символізує ця квітка?

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— Мальва здавна наділяється властивостями оберегу. Їй навіть приписують те, що вона може зцілювати. Мальву згадували у своїх трактатах відомі давньогрецькі філософи.

К. Олійник, Р. Дмитрук. Декоративна ваза «Літня». Коростенський ФЗ. 1996.

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Мальва вважалась надійною берегинею дому. Тож ці квіти завжди росли біля осель невипадково.

— До речі, мальви можна побачити не тільки у селах, а й у великих містах. Зокрема, їх можна зустріти й у Києві — наприклад, у дворах багатоповерхівок.

— Ці квіти дарують людям особливі емоції, тому люди їх так люблять. Дуже популярні чайні пари з мальвами створив художник Іван Величко. Вони випускались у кількох кольорах: рожевому, червоному, зеленому… Отож кожен міг вибрати на свій смак. Представник орнаментального рослинного напрямку в розробці декору по фарфору Іван Величко довгий час був головним художником Баранівського фарфорового заводу. Його роботи демонструвалися на художніх виставках у Франції, Італії, Канаді, США.

І. Величко. Чайна пара «Мальви». Баранівський ФЗ. 1970-ті

Ці чашки-гіганти з мальвами (фото також у заголовку — Авт.) були розраховані на об’єм, який вас здивує.

— Який саме?

— Аж пів літра! З таких чашок смачно пити компот, узвар чи кисіль літнім днем в альтанці. В них можна покласти черешні чи малину — та смакувати досхочу. А взимку з таких чашок добре пити тепле молоко або чай, загорнувшись у плед. Велика чашка завжди подобається дітям тим, що незвичайна. Отож якщо у вас є така чайна пара в оселі, запропонуйте у ній смачний компот дитині та розкажіть історію цієї чашки. Привчайте дітей бути поціновувачами краси змалечку, вони вам будуть вдячні за це все своє життя. До речі, мальва — ще й символ сонця, писанку з її зображенням дарували зазвичай на щастя. Саме мальвами в українській хаті розписували стіни та піч. Ось вишуканий сервіз художника Сумського фарфорового заводу Віталія Шевченка «Мальви».

В. Шевченко. Набір чайників «Мальви». Сумський ФЗ. 1980

«Не було жодного села, де не росли б під вікнами ці чудові квіти»

— Дуже гарний і сервіз з народними формами Василя Ущаповського у розпису Ангеліни Жданової, — продовжує Людмила Карпінська-Романюк.- Він користувався великою популярністю не тільки в нашій країні, але й далеко за її межами.

В. Ущаповський, А. Жданова. Столовий сервіз «Мальви». Коростенський ФЗ. 1970.

Василь Ущаповський ще навчаючись у Київському училищі прикладного мистецтва привернув увагу викладачів закладу художніми здібностями. Його роботи експонувались на вітчизняних та закордонних виставках, зокрема у Італії.

Ангеліна Жданова малювала з дитинства. Квіти — її улюблені мотиви. Її розписи вражають своєю витонченістю та ліризмом, на посудних формах вона створювала художній світ, ніколи не повторюючись. Для кожного комплекту художниця знаходила оригінальні візерунки. Мальвам вона присвятила кілька свої творів — і всі вони дуже гарні.

А. Жданова. Декоративна ваза «Мальви». Світловодський КЗ. 1980 — ті

Не було жодного села, де б не росли під вікнами ці чудові квіти.

Чайні кварти у розпису А. Жданової. Коростенський ФЗ. 1970.

Чепурна українська хата вчарувала увесь світ. Оселі з білими стінами, вишневими садками, вишитими рушниками, мальованими коминами і терпким запахом рути-м'яти дивовижні. А які ж гарні хати, уквітчані мальвами! Це справжня казка.

У розпису М. Шаповалова чайний сервіз «Мальви». Баранівський ФЗ. 1962.

Проте мальви люблять та цінують не лише в Україні. Від початку XV століття ця неймовірно гарна квітка активно культивувалась у Німеччині, набула широкої популярності у Великій Британії, а також у багатьох інших європейських країнах, а згодом стала популярною і в Сполучених Штатах Америки.

— Цікаво!

- У Японії ж мальва є головним символом свята весни. У травні у Кіото проходить щорічний фестиваль, присвячений мальві. Така традиція була започаткована ще у VII столітті.

В. та Л. Шевченки. Набір «Мальви». Сумський ФЗ. 1996.

Мальви — білі, темно-червоні, бузкові, блідо-рожеві, блідо-бузкові, сонячно-жовті -витончена краса природи. Ними можна милуватися нескінченно. Мальви надихають. Вони втілюють красу літа та життя, бачити красу дуже важливо. Це мотивує робити світ навколо нас кращим.

Чайні пари. Дружківський ФЗ. 1980-ті

— Справді.

- Той, хто любить квіти, піклується про них, вірить у те, що у рослин також є душа. Квіти тонко «відчувають» людей і реагують на їхню любов і турботу, відповідаючи взаємністю лише тому, хто не шкодує праці та часу, щоб за ними доглядати. Завдяки квітковим орнаментам на посудних виробах ваш будинок наповниться гармонією і затишком. Квіткові сервізи — чудовий подарунок. Обираючи їх для дорогої вам людини, поцікавтесь, яка квітка у неї улюблена. І тоді з таким посудом вона не захоче розлучатися ніколи. Можливо, це будуть саме мальви, які будуть їй нагадувати про щасливе дитинство, турботу рідних людей, про мрії юних років, про найкращі моменти у житті…

Людмила Карпінська-Романюк: «Квіткові сервізи — чудовий подарунок. Обираючи їх для дорогої вам людини, поцікавтесь, яка квітка у неї улюблена»

Раніше у «ФАКТАХ» Людмила Карпінська-Романюк розповідала, що вази певної форми зберігають позитивну енергію в оселі.

До речі, запрошуємо читачів «ФАКТІВ», які є поціновувачами краси порцеляни, до першого в Україні Музею фарфорових фігур ShvetsMuseum. У колекції музею ви зможете побачити найкращі зразки світових фарфорових мануфактур — зокрема, і вишукані вази. Неймовірна порцелянова подорож подарує вам чимало позитивних емоцій та запам’ятається на все життя!

На фото у заголовку І. Величко. Чайна пара «Мальви». Баранівський ФЗ. 1970-ті

Фото з альбому Людмили Карпінської-Романюк

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