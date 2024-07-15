Виноград — одна з улюблених ягід в багатьох людей у різних країнах світу. На нашій планеті налічується понад десять тисяч його сортів. На смак та аромат впливають особливості місцевості, де вирощується виноград, та кліматичні умови. Винороби називають сукупність цих факторів теруаром. Найдорожчий у світі сорт винограду — Рубі Роман (Ruby Roman), який вирощують у Японії. Він червоного кольору, кожна ягода розміром з м'ячик для пінг-понгу. Гроно винограду, залежно від ваги, може коштувати близько десяти тисяч доларів. Таке гроно зазвичай супроводжується сертифікатом якості. Кожна виноградинка має важити не менше ніж 20 грамів і містити не менше 18 відсотків цукру. Уміння цінувати своє, автентичне та робити його презентабельним для всього світу дуже важливе. А чи відомі вам особливі українські сорти винограду? Чи знаєте митців, які складали винограду оди? Чи маєте в оселі предмети мистецтва на виноградну тему — картини, сервізи, вази? Чи знаєте їхню історію? Про виноградні орнаменти у декорі вітчизняного порцелянового посуду «ФАКТАМ» розповіла колекціонерка та дослідниця історії української порцеляни, авторка книг Людмила Карпінська-Романюк.

«Андрій Міклашевський збудував фарфоровий завод та Покровську церкву з фарфоровим іконостасом»

— Виноград символізує достаток, родючість, радість, здоров’я та довголіття, — розповідає Людмила Карпінська-Романюк. — З ягід створюються вино та родзинки, а листя у багатьох країнах світу застосовується у гастрономії для приготування страв. Виноград оспівували поети. Наприклад, всім відомий вірш Максима Рильського «Троянди й виноград». Чимало всесвітньо відомих художників зображали його у своїх творах. Не залишились осторонь і українські митці-фарфористи.

ВІДЕО ДНЯ

М. Козак, З. Олексенко. Чайний сервіз «Левада». Полонський ФЗ. 1982

Художники дуже люблять зображати грона та виноградну лозу, здавна популярні в орнаментах, вишивках.

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В. Грицак, розпис Я. Баргілевич. Набор для соку "Гроно". Кам`янобрідський ФЗ. 2003

Елегантність, функціональність та якість поєднує у собі порцеляна однієї з найвідоміших фарфорових мануфактур України, яка залишила помітний слід в історії українського мистецтва та культури, — завод Міклашевського. В Лівобережній Україні, у родовому маєтку в селі Волокитин, Андрій Міклашевський збудував фарфоровий завод, який став справжнім феноменом вітчизняної культури, та Покровську церкву з фарфоровим іконостасом. Налагоджували виробництво на заводі брати Дарти, які були представниками відомої у Франції родини керамістів, досвідчені й обізнані зі всіма секретами фарфорового виробництва. Вироби волокитинських майстрів, відзначаються великою різноманітністю форм та розпису. Асортимент мануфактури був багатий. Випускали столові та чайні сервізи, декоративні вази, скульптуру та навіть архітектурні деталі. У фондах відділу декоративного мистецтва Сумського художнього музею ім. Никанора Онацького знаходиться одна з кращих в Україні колекцій волокитинської порцеляни.

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Вази Волокитинського фарфорового заводу із зібрання Сумського художнього музею ім. Н. Онацького. 1830-1840

Ваза Волокитинського фарфорового заводу з зібрання Сумського художнього музею ім. Н. Онацького. 1830–1840

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Глечик Волокитинського фарфорового заводу з зібрання Сумського художнього музею ім. Н. Онацького. 1850-ті

«Випуск в Україні рожевого фарфору був поширений у другій половині 1950-х років минулого століття»

— Краса! Ягоди у декорі ваз неначе справжні.

— До речі, значну частину продукції Волокитинського заводу становила пластика, зокрема дуже популярні на той час скульптурні статуетки. Традиції волокитинських фарфористів продовжили митці, що працювали на багатьох українських фарфорових заводах минулого століття.

Ваза для цукерок з кришкою. Городницький ФЗ. 1920–1934

Особливий шарм має вишукана ваза для цукерок з кришкою Віталія Горолюка, створена у 1956 році.

В. Горолюк. Ваза для цукерок. Полонський ФЗ. 1956. Рожевий фарфор

Полонська ваза для цукерок створена з рожевого фарфору, який є візитівкою чеських виробників у світі. Рожева порцеляна вироблялася в Чехії з 1811 року — спочатку на мануфактурі недалеко від Карлових Вар. Випуск в Україні рожевого фарфору був поширений у другій половині 1950-х років минулого століття.

— Виноград — основа виноробства. Вирощуванням винограду та виноробством займається чимало відомих людей. Серед них — французький актор П’єр Рішар та американський режисер Френсіс Форд Коппола, з якими мені пощастило спілкуватися та зробити цікаві інтерв’ю. Мабуть, виноградні мотиви знайшли втілення й у створенні українськими митцями графинів та штофів?

— Так. От, наприклад, барило для вина Галини Кломбицької. Усміхнений козак піднявся на бочку з напоєм та смакує з великої чашки домашнім вином. Він задоволено обтирає вуса. Це одна з моїх улюблених робіт.

Я придбала це барило без кварти на одному з аукціонів. Довго не знала, чим його доповнити. При зустрічі з художницею-фарфористкою Галиною Кломбицькою у неї вдома сказала їй про це. Вона несподівано встала, пішла до іншої кімнати й принесла таку кварту й подарувала мені. Я була у ту мить безмежно щаслива. І зараз з теплотою згадую ту зустріч та подарунок. В житті колекціонерів трапляються дива, одне з них трапилось і зі мною.

Г. Кломбицька. Барило «Запорізьке». Будянський ФЗ. 1970

Також оригінальний за формою лікерний набір «Виноград», створений фарфористом Іваном Ткаченком. Пляшка має вигляд виноградного грона з мальовничо розкиданими по ньому виноградними листками. Набір випускався у двох варіантах: у першому він покритий зеленою фарбою, а листочки залишені білими, а у другому — покриття виконане кобальтом з легкою підмальовкою золотом.

І. Ткаченко. Лікерний набір «Виноград». Коростенський ФЗ. 1954

— Вишукано!

— А у 2000 році чайники у вигляді виноградного грона створила полонська мисткиня Зінаїда Олексенко. Вони існують у кількох кольорах.

З. Олексенко. Чайник «Виноград». Полонський ФЗ. 2000

Щорічно у другу неділю листопада в Україні відзначається свято виноградарів, виноробів та садівників. Цей фестиваль запрошує гостей та учасників поринути у світ виноробства.

В. Трегубова. Чайник "Свято лози". Коростенський ФЗ. 1982

Подібні фестивалі існують у багатьох країнах, де створюють вина. Наприклад, у Франції третього четверга листопада, рівно опівночі, починається свято «Нового божоле» — свято молодого вина. Під час святкування люди дегустують вина.

— Які порцелянові роботи на виноградну тематику є рідкісними?

— Наприклад, блюдо Марфи Тимченко «Лисиця та виноград», створене за мотивами відомої байки Езопа. Цей сюжет відомий у всьому світі. Лисиця хотіла поласувати виноградом та не змогла дотягнутися. Отож, сказала, що він кислий. Мораль Езопа лаконічна й влучна. Коли хто неспроможний досягти чогось, посилається на обставини. Це блюдо створене Марфою Тимченко в одному екземплярі.

М. Тимченко. Декоративне блюдо «Лисиця та виноград». Баранівський ФЗ. 1969

Користуючись нагодою, запрошуємо читачів «ФАКТІВ», які є поціновувачами краси порцеляни, до першого в Україні Музею фарфорових фігур ShvetsMuseum. У колекції музею ви зможете побачити найкращі зразки світових фарфорових мануфактур. Неймовірна порцелянова подорож подарує вам чимало позитивних емоцій та запам’ятається на все життя!

Фото у заголовку: А. Мікеєва. Блюдо. Кам'янобрідський ФЗ. 1980-ті

Фото з альбому Людмили Карпінської-Романюк

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