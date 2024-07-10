Квіти в оселі завжди створюють особливий затишок та настрій. Багатьом мешканцям мегаполісів вони нагадують про щасливе дитинство, що пройшло у приватному будинку з садом. А, наприклад, у Скандинавії дуже популярні «п'ятничні букети». Люди, що поспішають додому з роботи, неодмінно купують букетики сезонних квітів, які будуть радувати їх протягом тижня. Але який букет без вази? Зазвичай ми маємо їх кілька. Адже, скажімо, для конвалій та троянд, незабудок та гладіолусів вони мають бути різні за розміром та формою. Хтось любить вази з прозорого скла, хтось — кришталеві. Особлива вишукана краса — порцелянова ваза. Можливо, вона є й у вашій оселі? А чи знаєте ви історію створення цієї вази та появи у вашій оселі? Чи часто користуєтесь нею? В інтерв’ю «ФАКТАМ» колекціонерка вітчизняного фарфору та дослідниця його історії Людмила Карпінська-Романюк розповіла про найкрасивіші вази, створені українськими митцями.

«Зазвичай стебла квітів мають бути на двадцять сантиметрів вищі за вазу»

— Фарфорова ваза — це завжди окраса інтер’єру, — говорить Людмила Карпінська-Романюк. - З кожним роком така річ стає ціннішою.

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Ваза Баранівського фарфорового заводу. 1960-ті. З колекції Людмили Карпінської-Романюк

У далекі часи лише дуже заможні люди могли собі дозволити мати таку розкіш. Порцелянові вази були символом успіху та достатку. Вази є різних форм та розмірів. Справді монументальні підлогові вази. Вони є свого роду артоб’єктом, і навіть не обов’язково, щоб у такій вазі були квіти. Вона сама є яскравим акцентом у помешканні. Такі вази зазвичай гарно вписуються у просторі приміщення, зали з високими стелями та панорамними вікнами. Невеликі ж вази розташовують на столі, тумбі, комоді… В них мають гарний вигляд будь-які невисокі букети. Зазвичай стебла квітів мають бути на двадцять сантиметрів вищі за вазу. Щоб квіти мали гарний вигляд у вазі, недостатньо лише підібрати оптимальну форму та дизайн виробу. Важливо правильно розмістити квіти разом із зеленню. Дрібні бутони завжди мають бути розташовані вище, ніж великі.

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М. Моцак, Г. Погрібна. Декоративна ваза «Дивоцвіт». Висота 41,5. Полонський ЗХК. 1983. Ваза з колекції Людмили Карпінської-Романюк

— Як правильно підібрати вазу?

— Дуже важливо, щоб ваза відповідала стилю вашого інтер’єру та дарувала чудові емоції. Вона має підкреслити природну красу квітів. Чимало саме таких ваз створили українські фарфористи. Одна з них — декорована жоржинами відомим коростенським художником Олександром Шевченком.

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О. Шевченко. Декоративна ваза «Жоржини». Висота 49,5. Коростенського ФЗ. 1983

Дуже популярною була як подарунок ваза, створена митцями Полонського фарфорвого заводу.

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І. Джима, К. Гапонюк. Ваза. Полонський ФЗ. 1950-ті

Дуже гарна ваза «Коні й квіти», створена художником Петром Тарасенком на Тернопільському фарфоровому заводі (фото у заголовку). Кінь символізує біг часу та швидкість думки. Квіти — символ життя. Понад десять років Петро Тарасенко був головним художником підприємства. Його твори зберігаються в Національному музеї українського народного декоративного мистецтва (Київ), у Музеї історії Києва, Національному історико-етнографічному заповіднику «Переяслав», Хмельницькому краєзнавчому музеї, в Музеї образотворчих мистецтв (м. Чорноморськ Одеської обл.).

— Які форми ваз особливо популярні у творчому доробку українських фарфористів?

— Перш за все це вази-колони. Вони призначені для квітів, що мають високі стебла. Такі вази оптимальні для амарилісів, лілій, троянд…

Л. Канафоцька, П. Щербонос. Ваза. Висота 37,5. Бориславський ФЗ. 1983

Дуже популярними є круглі вази. Чимало таких ваз було створено на Баранівському фарфоровому заводі.

У розписі Петра Щербоноса вази Владислава Щербини. Висота. 17,5. Баранівський ФЗ. 1960

П. Щербонос. Ваза. Баранівський ФЗ. 1960

«Модно ставити кілька ваз поряд, якщо вони утворюють композицію»

— Які вітчизняні вази у вас улюблені?

— Мені дуже подобаються вази, розписані художницею Таїсією Шуляк за мотивами петриківського розпису. Кожна деталь привертає увагу. Цими вазами хочеться милуватися нескінченно. Улюблені відтінки мисткині теплі та яскраві. Квіти та птахи — два справжніх дива у природі.

Л. Халява, Т. Шуляк. Ваза декоративна «Дивоптах». Висота 37,4. Полонський ЗХК. 2000

Після видання книги про Полонський завод художньої кераміки у 2013 році до Різдва на знак подяки я отримала від Таїсії Шуляк в її авторському розписі вазу «Голубка».

М. Моцак, Т. Шуляк. Декоративна ваза «Голубка». Висота 39,5. Полонський ЗХК. 1985

Дуже гарні вази висотою 20 сантиметрів створені майстром художньої кераміки, живописцем, графіком Віталієм Колісником. Вони незвичайні та одразу привертають увагу.

В. Колісник. Декоративні вази. Тернопільський ФЗ. 1993

— Порадьте, будь ласка, як правильно розмістити вази у приміщенні. Адже це зробити не так просто, як спершу може здаватися.

— Гарна ваза — чудовий акцент в оселі. Модно ставити кілька ваз поряд, якщо вони утворюють композицію. Оптимальна кількість — три. Здавна цінуються парні вази. Вони можуть бути схожі за стилістикою. Вважається, що парні вази приносять щастя та удачу мешканцям оселі.

Людмила Карпінська-Романюк: «Ваза – чудовий подарунок. Минають роки, а ми завжди пам’ятаємо тих, хто подарував нам красу»

— Як правильно доглядати за фарфоровими вазами?

— Після використання мийте вазу теплою водою за допомогою м'якої губки — без застосування абразивних мийних засобів. Бажано після миття просушити вазу, витерши бавовняною м'якою тканиною.

— Особливо складно мити вази, що дуже звужуються до гори.

— У мене свій спосіб. Треба змішати три столові ложки дрібної кухонної солі з однією столовою ложкою столового оцту. Потім взяти щітку для миття пляшок та розподілити нею цю суміш по стінках вази. Після такої процедури вистачить двадцяти хвилин, щоби все зайве відлипло від стінок. Залишиться лише промити вазу теплою водою. Інші вази мию з використанням соди. Для цього одну столову ложку соди ретельно перемішую з літром теплої води. А потім використовую цей розчин для відмивання. Якщо наліт застарілий, можна наповнити вазу таким розчином повністю та дати постояти, а потім вже мити.

— Як дарувати вази?

— Ваза — чудовий подарунок. Минають роки, а ми завжди пам’ятаємо тих, хто подарував нам красу. До речі, згідно зі східним повір’ям, ваза, яка звужується догори, зберігає позитивну енергію в оселі. Вважаю, що дуже вишуканий подарунок — ваза з живими квітами. Підбираючи флористичну композицію до вази, порадьтеся з експертами-флористами. Враховуйте смак того, кому призначений подарунок. Думаю, він буде справжнім сюрпризом та запам’ятається на все життя. Дарувати вази доречно й жінкам, і чоловікам, якщо вони є справжніми поціновувачами краси.

До речі, запрошуємо читачів «ФАКТІВ», які є поціновувачами краси порцеляни, до першого в Україні Музею фарфорових фігур ShvetsMuseum. У колекції музею ви зможете побачити найкращі зразки світових фарфорових мануфактур — зокрема, й вишукані вази. Неймовірна порцелянова подорож подарує вам чимало позитивних емоцій та запам’ятається на все життя!

Фото з альбому Людмили Карпінської-Романюк

Фото у заголовку П. Тарасенко. Ваза декоративна «Коні й квіти». Висота 33. Тернопільський ФЗ. 1967

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