Рада дозволить корупціонерам відкуплятися від в'язниці

Нещодавно антикорупційні органи повідомляли про викриття на хабарі чинного народного депутата України від «Слуги народу». А у четвер, 17 липня, парламент у першому читанні ухвалив проєкт закону за номером 11340 щодо угоди зі слідством у провадженні по корупційним злочинам.

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«За основу — 231 голос. Попри ризики, на які вказали НАБУ, САП, Антикорупційний комітет… Коаліція протягнула через зал перше читання», — повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

Ось що з цього приводу казали у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі: «САП погоджується з висновком Комітету Верховної Ради України з антикорупційної політики до урядового законопроекту № 11340 „Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо підвищення ефективності укладення угод про визнання винуватості“ щодо наявності в ньому корупціогенного фактору. Йдеться про передбачену вказаним законопроектом можливість узгодження за угодою про визнання винуватості менш суворого покарання, ніж передбачено санкцією статті Кримінального Кодексу, у тому числі за особливо тяжкий корупційний злочин, без обов’язкового викриття іншої особи у вчиненні злочину. Ми вважаємо, що така норма законопроекту не відповідає меті укладання угод про визнання винуватості, які мають сприяти викриттю організаторів злочинів через співпрацю з іншими співучасниками. На нашу думку, викриття організаторів корупційного кримінального правопорушення має бути невід’ємною умовою укладання таких угод».

Проєктом закону пропонується, щоб викриття спільників замінили повним відшкодуванням шкоди та штрафом до 204 млн грн за особливо тяжкий злочин.

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Нагадаємо, що нещодавно НАБУ і САП викрили прокурорів Офісу Генерального прокурора на одержанні неправомірної вигоди у розмірі 170 тис. дол. США за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Фото Pixabay

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