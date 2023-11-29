KOLA таємно вийшла заміж за іноземця: співачка вперше розповіла про свого чоловіка

Популярна співачка KOLA (Анастасія Прудіус), яка нещодавно опинилася в епіцентрі війни в Ізраїлі, розповіла, чому поїхала саме до цієї країни. В інтервю Маші Єфросиніній вона зізналася, що в Ізраїлі живе її чоловік. Влітку Анастасія таємно вийшла заміж.

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Чоловіка звати В’ячеслав. Він родом з Дніпра, але з юного віку разом з батьками переїхав до Ізраїлю. Він старший на 13 років від Насті, має дітей від попередніх стосунків, займається бізнесом.

За словами Насті, вони познайомилися під час благодійного заходу в Ізраїлі, співорганізатором якого був В’ячеслав. Спочатку спілкувалися онлайн, а через три місяці чоловік запросив в гості до Ізраїлю.

«І потім я літала до нього, а він до мене. Він був в Україні на моєму першому сольному концерті у Києві. Він приїжджав не на один концерт», — розповіла Настя.

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Згодом чоловік освідчився Насті. За її словами, це стало несподіванкою. Вона одразу почала думати про те, де вони будуть жити, адже кожен є громадянином своєї країни.

«Він освідчився у цьому році, коли ми були в Ізраїлі… Просто відкривається ця коробочка, і він каже: „Ти не станеш моєю дружиною?“ І ми 5 хвилин говорили, що робити. Я українка, патріотка, я не поїду з країни. Чи готовий він переїхати? Що буде, коли народиться дитина? Він стоїть в ахєрє, каже, ми щось придумаємо. І через 5 хвилин підходить його друг з букетом троянд… Ну і потім я уже сказала „так“, і ми пішли вечеряти», — поділилася співачка.

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Скромне весілля пройшло в Празі: на ньому були присутні лише найближчі родичі та друзі. На весілля чоловік подарував співачці коштовний годинник з діамантами.

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Зараз подружжя живе на дві країни. Обличчя чоловіка артистка не показує.

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