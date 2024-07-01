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Шоу-бізнес

«Жаби»: популярна співачка різко висловилася на адресу колег

16:21 1 липня 2024
KOLA

Популярна співачка KOLA, яка присвятила своєму батькові пісню, різко висловилася на адресу українського шоу-бізнеса. Приводом стала премʼєра її кліпу на пісню «Цілуй», якій, за словами співачки, заважають набирати перегляди на соціальній платформі. KOLA виклала всі свої враження та обурення від такого вчинку колег на своїй сторінці у соціальній мережі.

«Поки різні жаби вкладають гроші задля того, щоб забанити наш кліп, як тільки можна… бо, не дай Боже, ми попадемо в тренди або будуть перегляди, які їм не подобаються — наша команда просто дивується тому, що ми настільки вас бісимо, що у вас аж підгорає, — написала співачка. — Ну і звісно працює далі і просто гідно робить свою справу!»

Kola підтвердила, що вже знає, хто це зробив, та зараз її команда збирає докази. Співачка зізнається, що не знала, наскільки в шоу-бізнесі все пронизано заздрістю.

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«Цей наш так званий шоу-бізнес — це таке дно, — написала співачка. — Це не дно… Це розчарування. Я і вся моя команда навіть не знали, наскільки це все пронизано заздрістю. Заздрість від колег… від тих, хто тобі усміхається в обличчя… це таке дно!

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Співачку підтримали у коментарях її шанувальники та дехто з колег.

«Хахаха, Настя, неважливо що кажуть криси за спиною у кіси памʼятаєш? — написала солістка гурту KAZKA.

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«Кожна ваша пісня залітає в тренди багатьох сердець і звучить на повторі щоденно! — підтримали KOLA. — Жодним проплаченим жабам цього не перемогти!»

«KOLA це вже бренд, щирість, це чуттєвість, не зрівняти ні з якою Dorofeevoyu, там одна вульгарщина, — вважають дописувачі. — Щиро бажаю далі нас дивувати своїм талантом, новими піснями та кліпами, ви номер один зараз в Україні».

Нагадаємо, співачка таємно вийшла заміж за іноземця.

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