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Співачка KOLA спантеличила своїм зовнішнім виглядом на концерті Пивоварова

19:16 23 квітня 2024
Співачка KOLA

Популярна співачка KOLA (Анастасія Прудіус), яка таємно вийшла заміж за іноземця, спантеличила своїм зовнішнім виглядом на концерті Артема Пивоварова в столичному Палаці спорту. Артист відіграв три концерти підряд, зібравши щоразу повні зали. На один з виступів завітала Анастасія. Проте зіркові колеги та глядачі не одразу її впізнали. Вона виглядала як жіночка з 90-х: в строгому коричневому костюмі, білій короткій перуці та у специфічному макіяжі.

Як виявилося, Настя прибігла на концерт просто зі знімального майданчика. В той день вона знімала свій кліп, в якому грала іронічну роль працівниці РАГСу та одружувала своїх батьків. Вже днями Настя обіцяє представити нову роботу, фрагмент якої опублікувала в інстаграмі.

В коментарях колеги співачки та прихильники обговорюють майбутній кліп, вважають, що це буде дуже смішно. Вони називають Настю талановитою акторкою з гарним почуттям гумору.

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Раніше Артем Пивоваров перевтілився в героя 70-х, заспівавши «О, Панно!» на вірші Павла Тичини.

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