«Цілком очікувано»: командування окупантів вже перейшло у режим економії техніки

У першій половині липня 2024 року дуже оптимістичний вигляд має динаміка знищення ствольних артилерійських систем військ рф — 725, а також автомобільного транспорту ворога — 910, що загалом цілком очікувано. Про це пише військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

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«Контрбатарейна боротьба Сил оборони України, незважаючи на дефіцит боєкомплектів, що зберігається, за показниками ефективності набагато вища, ніж у військ рф, які воюють здебільшого старими радянськими системами і застосовують неякісні північнокорейські боєприпаси, що вносить свої негативні корективи в їхньому коефіцієнті корисної дії», — вважає Олександр Коваленко.

Автомобільний транспорт, який практично замінив бронетехніку, у міру нарощування складової цієї заміни знищується або стабільно багато, або з приростом, зазначає експерт.

«Своєю чергою, перша половина липня показала низьку кількість знищуваних компонентів основного бойового танку — 115 і бойових броньованих машин — 276. Але це не від того, що у нас немає засобів їхнього знищення або вони стали більш броньованими і непробивними, — пише експерт. - Низькі показники втрат танків та бойових машин підтверджують інформацію, що війська рф мінімізували їх застосування по лінії бойового зіткнення під час штурмів і переважно кидають на прорив піхоту. Це, зі свого боку, є прямим свідченням того, що командування окупантів переходить у режим економії техніки, компенсація якої російській „промці“ дається дедалі складніше».

Командування окупантів з переходом у режим економії бойових танків та бойових машин буде їх накопичувати для вирішальних проривів і під час повсякденної штурмової діяльності обходитися малою механізованою комплектацією, вважає Коваленко.

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«Своєю чергою, в кількісній компенсації ствольної артилерії, незважаючи на втрати, вони поки що не відчувають дефіциту, а тому цей компонент буде ще довго домінувати у військах рф», — підсумував експерт.

Раніше Олександр Коваленко аналізував використання росією fpv-дронів, зазначивши, що «тенденція максимально негативна».

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