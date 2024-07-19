«Моя цюця»: Андрій Данилко здивував мережу своїм рідкісним фото

Відомий артист Андрій Данилко на своїй сторінці у соціальній мережі виклав рідкісну світлину зі своєї юності. Він не став підписувати свій чорно-білий портрет, натомість поставив запитання до своїх шанувальників: «Вгадаєте рік?«

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У відповідь під фото зʼявилося багато коментарів, а серед тих, хто пригадав далекі часи, були і відомі артисти.

«То був класний рік», — написала Леся Никитюк.

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«Моя цюця», — прокоментувала Оля Полякова.

«Рік томного погляду!» — підписав світлину популярний телеведучий Андрій Бєдняков.

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Дописувачі вирішили, що фото датується кінцем восьмідесятих років, а Данилку на ньому приблизно 15 років. Були і ті, хто пригадали саме ті роки, у які Андрій навчався у Полтаві.

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«Середня школа 27, памʼятаю перші виступи легендарної Полтавщиці, а потім Верка Провідниця, — написали у коментарях. — Це незабутні спогади, як вся школа копіювала цей гумор, і кожен з учнів був трішечки гумористом».

«Чекаю нашої Перемоги і сольника Андрія (Сердючки)! — зауважили шанувальники. — Щоб рвати ті певні танцполи на масових гуляннях. А поки працюємо на Перемогу і чекаємо».

Нагадаємо, раніше Андрій Данилко скасував свій виступ на популярному фестивалі.

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