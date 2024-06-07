«Не може бути дискусій»: популярний комік з Молдови перейшов на українську мову

Відомий гуморист і співак із Молдови Іван Люленов, ставший популярним завдяки «Лізі сміху», зізнався, що перестав писати жарти, вивчив українську мову і, навіть, пише на ній зараз свої пісні. Люленов сьогодні називає себе співаком, а не гумористом. Наразі артист поринув у створення музики, продовжує вивчати українську і шукає цікаві формати розвитку себе як особистості.

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У проєкті «Олега фрєнди» Іван розказав, що на початку повномасштабного вторгнення, не знаючи українську, писав коротенькі пісні російською для молдовської аудиторії.

«Це було від душі, — згадав гуморист. — Я хотів щось писати, але не знав української, тому у мене не було слів. Я писав те, що міг. Тоді був на це попит — почали розганяти, що ось-ось щось почнеться і у Молдові — всі були з валізами і на стрьомі. Але я бачив, що відбувається всередині, і розумів, що це інформаційна історія, тому став розповідати про те, що відбувалося вдома».

Зараз Іван Люленов думає над тим, щоб знімати свій влог про українську мову і її вивчення, щоб своїм прикладом надихати українців користуватися нею у повсякденні.

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«Коли я говорю про мову, відчуваю, яке це гостре питання, — каже Іван. — Я, як приклад, і відчуваю на собі певну відповідальність, тому що, якщо я, молдаванин, розмовляю українською, це може бути прикладом для когось. Так, можливо, люди не перейдуть одразу, але це насіння буде закладатися в них потроху. Я перейшов, тому що це класна мова, я хочу нею спілкуватися і тому, що 24 лютого вибухнула ракета — це все на поверхні, й не може бути якихось дискусій. Я вважаю, що зрештою багато людей перейдуть на українську, просто зараз я на собі відчуваю таку маленьку відповідальність і місію».

Нагадаємо, популярний гуморист Василь Байдак переспівав легендарний хіт.

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