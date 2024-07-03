«Кайфануть від України»: популярний блогер оголосив про вступ до лав ЗСУ

Відомий блогер та шоумен, засновник гумористичного проєкту «Леви на джипі», який нещодавно випустив хіт разом з Артемом Пивоваровим, Андрій Лузан повідомив, що вступає до лав ЗСУ.

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Про це Андрій сповістив під час прямого ефіру у соціальній мережі. Зараз разом зі своєю командою Андрій перебуває у гастрольному турі по країні.

«Якщо чесно, от вас тут 808 людей, у мене приблизно стільки ж на трансляції в закритому акаунті, — поділився Лузан. — Закритий акаунт — це єдине місце, де я казав про те, що мобілізуюся 6 липня. Я поїхав у цей тур, просто щоб перед тим, як мобілізуватись, кайфанути від України».

Кадр з кліпу The Вуса - «Леви на джипі» та Артем Пивоваров

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Раніше гуморист наголошував, що розуміє важливість закону про мобілізацію, хоча спочатку заборона виїзду чоловікам за кордон викликала у нього стрес. Тепер же він спокійно ставиться до обмежень.

Нагадаємо, Андрій Лузан виступив проти організаторів конкурсу «Міс Україна-2023», де разгорівся гучний скандал.

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