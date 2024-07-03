40.54 / 41.08 43.58 / 44.26
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Кайфануть від України»: популярний блогер оголосив про вступ до лав ЗСУ

13:28 3 липня 2024
Андрій Лузан

Відомий блогер та шоумен, засновник гумористичного проєкту «Леви на джипі», який нещодавно випустив хіт разом з Артемом Пивоваровим, Андрій Лузан повідомив, що вступає до лав ЗСУ.

Про це Андрій сповістив під час прямого ефіру у соціальній мережі. Зараз разом зі своєю командою Андрій перебуває у гастрольному турі по країні.

«Якщо чесно, от вас тут 808 людей, у мене приблизно стільки ж на трансляції в закритому акаунті, — поділився Лузан. — Закритий акаунт — це єдине місце, де я казав про те, що мобілізуюся 6 липня. Я поїхав у цей тур, просто щоб перед тим, як мобілізуватись, кайфанути від України».

Кадр з кліпу The Вуса - «Леви на джипі» та Артем Пивоваров

РЕКЛАМА

Раніше гуморист наголошував, що розуміє важливість закону про мобілізацію, хоча спочатку заборона виїзду чоловікам за кордон викликала у нього стрес. Тепер же він спокійно ставиться до обмежень.

Нагадаємо, Андрій Лузан виступив проти організаторів конкурсу «Міс Україна-2023», де разгорівся гучний скандал.

РЕКЛАМА

68

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кабачки

Кабачки в сметані — легка літня вечеря всього за пів години

Щоденний гороскоп

Овнам — висока працездатність, Стрільцям — цікаві можливості, Терезам — досягнення мети: що обіцяють зорі в третій день липня

орхідея

Як оживити орхідею: прості способи повернути рослину до життя та цвітіння

холодник

Можна зробити відразу на все літо: Наталя Калніна поділилася чудовим рецептом холодного борщу

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту