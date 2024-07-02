«Українська бронетехніка» поставила першу партію машин «Новатор-2» з РЕБ для Нацгвардії

Нацгвардійці мають плани озброїти новими машинами «Новатор-2» кожну бойову бригаду. Про це повідомляє «Defence Express».

Компанія «Українська бронетехніка» передала Національній гвардії України першу партію нових броньованих автомобілів «Новатор-2». Як наголосив гендиректор «Української бронетехніки» Владислав Бельбас, машина створювалася з урахуванням всіх побажань нацгвардійців, а випробування нової машини перед стартом серійного виробництва тривали майже рік. Він повідомив, що «Українська бронетехніка» стала першим з виробників, хто постачає броньовані автомобілі одразу з засобами радіоелектронної боротьби.

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Як заявив заступник командувача Нацгвардії Олександр Білоус, бронеавтомобіль «Новатор-2» був виготовлений на замовлення НГУ відповідно до потреб мати на озброєнні бронеавтомобіль під бойову групу.

«Такі автомобілі отримає кожна бойова бригада Нацгвардії», — стверджує Білоус.

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Нагадаємо, новий 10-місний бронеавтомобіль «Новатор-2» був вперше представлений у вересні 2023 року на виставці MSPO у Польщі, машина створена на базі попередньої версії «Новатора» з урахуванням вимог сьогоднішнього поля бою.

Поява 10-місної версії пояснюється саме потребою військових, хоча насправді «Новатор-2» вийшов не набагато більшим за п’ятимісну версію, довжина машини зросла всього на 10 см, а основні зміни в машині прийшлися на ту частину, яка була кузовом пікапа — її зашили бронею, встановили 5-сантиметрові вікна, додаткові крісла та люк в задній частині — як додаткову точку для ведення вогню, а також для евакуації.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що «Українська бронетехніка» стала членом Американсько-української ділової ради.

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