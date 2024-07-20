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Щоб морква виросла «солодкою, як цукор», підживіть її… цукром: як це правильно зробити

9:51 20 липня 2024
Морква

Досвдчені городники радять висаджувати моркву у нейтральний або слабкокислий грунт, а також гарно удобрювати, зокрема, гумусом.

Автори профільного каналу «Дача. Сад та город» діляться рецептом підживлення для моркви, який допоможе виростити її великою та солодкою. Роблять його з кропивою, дріжджами та цукром.

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Половину 10-літрового відра заповнюємо кропивою, заливаємо водою. Розводимо дріжджі в 1 літрі води із цукром. Чекаємо дві години та додаємо до кропиви. Накриваємо відро кришкою та витримуємо два дні

100 мл одержаного настою розводимо у 10 літрах води та поливають моркву у вечірній час. Підживлення радять проводити тричі на сезон — приблизно з рівними проміжками часу між внесенням добрива.

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Також підживлення для моркви і буряка можна приготувати «за бабусиним рецептом» — з хвоща.

Фото Pixabay

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