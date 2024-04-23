У день прем’єри мали розлучитись: Сергій Середа про стосунки з MamaRika

Популярний комік та шоумен Сергій Середа зізнався, який етап зараз переживають його стосунки з популярною співачкою MamaRika. Відомо, що подружжя разом вже 9 років та виховують сина Давида.

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Про складнощі у сім’ї Середи стало відомо під час виходу нової пісні та кліпу співачки «Хтось йде». Саме в ній йдеться про розлучення з коханим. Багато хто вирішив, що це всього лише рекламний трюк, але Сергій та MamaRika відверто зізнались, що переживають складні часи у стосунках. А нещодавно співачка звинуватила чоловіка у ревнощах.

На думку Сергія Середи, криза у його сім’ї минула, і їм з MamaRika вдалося порозумітися.

«Ми вкладаємо спати Давида, щоб нам ніхто не заважав і просто починаємо розмовляти, — розповів проєкту ЖВЛ Сергій Середа. — Дуже щиро, не побоюючись того, що можемо когось образити».

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Сергій розповів, що в день виходу премʼєри пісні вони з MamaRika мали розійтись.

«Місяць тому у нас була дуже складна ситуація, — зізнався комік. — В день релізу пісні ми мали розійтись. А на наступний день все пішло прямо, тьфу-тьфу. Я взагалі за те, якщо є навіть маленький шанс зберегти стосунки, то треба ним користуватися».

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Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, що MamaRika звернулась до пластичного хірурга.

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