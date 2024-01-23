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Шоу-бізнес

Помер засновник популярних гуртів Boney M та Milli Vanilli

18:28 23 січня 2024
Франц Ройтер

В США помер музикант, композитор й засновник гурту Boney M. Франц Ройтер, відомий як Франк Фаріан. Йому було 82 роки.

Про це пише британська BBC.

Повідомляється, що знаменитості не стало в його будинку у Маямі. Що саме стало причиною смерті, не повідомляється.

За даними ЗМІ, ще у 2022 році музикант переніс важку операцію із заміни серцевого клапана. Це значною мірою погіршило його стан здоров'я. Після хірургічного втручання Френк Фаріан схуд і почав використовувати інвалідний візок та дихальний апарат.

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В артиста також з'явилися проблеми з легенями.

Зазначимо, що композитор здобув популярність у 1964 році, коли учасники його першого гурту Frankie Farian und die Schatten виступили на міжнародному рок-фестивалі в Гамбурзі.

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Фаріан є автором таких хітів Boney M., як «Rasputin» і «Daddy Cool».

Музикант також заснував низку інших успішних поп-проєктів, серед яких Milli Vanilli, Eruption, Far Corporation, Precious Wilson і La Bouche.

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Час від часу Фаріана визнавали найуспішнішим німецьким продюсером на міжнародному рівні.

Незважаючи на холод з боку музичних критиків, записи під його авторством були продані тиражем понад 800 мільйонів.

Нагадаємо, 21 січня в Одесі раптово помер відомий український актор, сатирик та сценарист Євген Хаїт. Йому був 61 рік.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть народного артиста України Віталія Білоножка, який довго хворів.

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