Помер засновник популярних гуртів Boney M та Milli Vanilli
В США помер музикант, композитор й засновник гурту Boney M. Франц Ройтер, відомий як Франк Фаріан. Йому було 82 роки.
Про це пише британська BBC.
Повідомляється, що знаменитості не стало в його будинку у Маямі. Що саме стало причиною смерті, не повідомляється.
За даними ЗМІ, ще у 2022 році музикант переніс важку операцію із заміни серцевого клапана. Це значною мірою погіршило його стан здоров'я. Після хірургічного втручання Френк Фаріан схуд і почав використовувати інвалідний візок та дихальний апарат.
В артиста також з'явилися проблеми з легенями.
Зазначимо, що композитор здобув популярність у 1964 році, коли учасники його першого гурту Frankie Farian und die Schatten виступили на міжнародному рок-фестивалі в Гамбурзі.
Фаріан є автором таких хітів Boney M., як «Rasputin» і «Daddy Cool».
Музикант також заснував низку інших успішних поп-проєктів, серед яких Milli Vanilli, Eruption, Far Corporation, Precious Wilson і La Bouche.
Час від часу Фаріана визнавали найуспішнішим німецьким продюсером на міжнародному рівні.
Незважаючи на холод з боку музичних критиків, записи під його авторством були продані тиражем понад 800 мільйонів.
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