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Спорт

Помер батько Кобі Брайанта, котрий пережив сина на чотири з половиною роки (фото)

9:36 17 липня 2024
Джо Брайант та його син Кобі Брайант

Батько легенди НБА Кобі Брайанта, який загинув у січні 2020-го разом із 13-річною дочкою під час аварії вертольота, 69-річний Джо Брайант помер у США після обширного інсульту, повідомляє The Philadelphia Inquirer.

За вісім років у найсильнішій баскетбольній лізі світу Джо Брайант на прізвисько Желейний боб (через його пристрасть до солодкого) виступав за «Філадельфію Сіксерс», «Сан-Дієго Кліпперс» і «Хьюстон Рокетс». Він також грав за кілька команд в Італії та одну у Франції. Пізніше Брайант-старший був головним тренером команди жіночої НБА «Лос-Анджелес», а також тренував в Італії, Японії і Таїланді.

Джо Брайант відіграв у НБА вісім сезонів

Повідомляється, що Джо та Кобі були особливо близькі протягом усього дитинства Кобі та його блискучої кар'єри у старшій школі Lower Merion. Але після того, як Брайант-молодший приєднався до «Лос-Анджелес Лейкерс» і розпочав свою зіркову кар'єру в НБА, стосунки батька та сина стали напруженими, оскільки Кобі прагнув більшої свободи та незалежності від своєї родини. Джо Брайант не робив публічних коментарів щодо смерті свого сина.

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Кобі та Джо Брайанти

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що вдова Кобі Брайанта відсудила у поліції та пожежників 16 мільйонів доларів.

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