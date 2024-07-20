Не склалося: зірка українських серіалів оголосила про розлучення із чоловіком-актором

Українська акторка Світлана Гордієнко, яка минулого року дала інтерв’ю «ФАКТАМ», оголосила про розлучення зі своїм чоловіком Максимом Девізоровим, який з початку повномасштабного вторгнення вступив до лав Збройних сил. Подружнє життя пари тривали два роки, проте, за словами артистки, їм не вдалося створити справжню сім’ю.

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Зірка серіалу «Обіцянка Богу» поділилася відповідною інформацією у своєму Instagram, опублікувавши щирий текст із поясненням подій, які відбулися у її особистому житті. Вона зазначила, що не буде розкривати подробиці розриву для аудиторії.

У відвертому дописі Світлана Гордієнко розповіла, що сім’я — це перше, що їй не вдалося створити у житті. Акторка завжди досягала бажаного результату, але цього разу так не склалося: «Я завжди отримувала те, що на початку оговорила, запланувала, захотіла. А сімʼя у мене не вийшла. Можливо, бо я егоїстична, жорстока, нетерпляча. Можливо просто тому, що у мене дуже високі вимоги до поняття „сімʼя“. Можливо я просто хвора і мені потрібен лікар. Але так, я не хочу і не вмію вдавати з себе ту, ким я не є. Я більше не дружина воїна, не частина гарної казки».

Українка зазначила, що з Максимом Девізоровим вони давно перестали бути сім’єю. Протягом довгого часу знаменитість приховувала розрив, адже вважала, що розповідати про це не на часі.

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«Я вдячна своєму досвіду, вдячна цьому шляху і тому, що у мене є багато наснаги і сили боротися за своє щастя», — написала 32-річна зірка.

Наприкінці допису Світлана Гордієнко закцентувала увагу на тому, що не збирається розкривати деталі розриву з чоловіком. Вона дала пораду своїм підписникам берегти людей, яких вони кохають і не хочуть втратити.

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