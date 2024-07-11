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Вишуканий цитрусово-виноградний десерт із волоськими горіхами: подавати охолодженим

22:27 15 липня 2024
цитрусово-виноградний десерт з волоськими горіхами

У літню спеку хочеться легких фруктово-ягідних десертів. Використовуйте сезонні ягоди в поєднанні з цитрусовими. Це прекрасна ідея. Нагадаємо також рецепт освіжаючого вершкового лимонаду.

Варіантів комбінування може бути багато. Важливо знайти свій смак. Цитрусові мають кислинку, а виноград — ягода солодка, тому таке поєднання ідеальне.

Рецептом вишуканого десерту поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

- Горіхи в цьому десерті мають бути саме волоські, — каже Ардія Діаманті. — Попередньо підсушіть їх трохи в духовці. Подавайте десерт у прозорій креманці або у порцеляновій піалі.

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Цитрусово-виноградний десерт (на 2 порції)

  • Мандарин або апельсин — 2 шт.
  • Цукор — 3 столові ложки
  • Невелике гроно синього винограду
  • Волоські горіхи — 3 шт.

Часточки апельсина або мандарина з'єднати з цукром і проварити, додавши пару ложок води, до консистенції конфітюру. Коли охолоне, додати підсушені горіхи, виноград і часточки другого апельсина або мандарина.

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За бажанням крім винограду додайте ягоди лохини.

Можна подавати з листочками свіжої м'яти або кулькою ванільного чи вершкового морозива.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт тосту зі смаженою черешнею.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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