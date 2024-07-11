Вишуканий цитрусово-виноградний десерт із волоськими горіхами: подавати охолодженим
У літню спеку хочеться легких фруктово-ягідних десертів. Використовуйте сезонні ягоди в поєднанні з цитрусовими. Це прекрасна ідея. Нагадаємо також рецепт освіжаючого вершкового лимонаду.
Варіантів комбінування може бути багато. Важливо знайти свій смак. Цитрусові мають кислинку, а виноград — ягода солодка, тому таке поєднання ідеальне.
Рецептом вишуканого десерту поділилася кулінарка Ардія Діаманті.
- Горіхи в цьому десерті мають бути саме волоські, — каже Ардія Діаманті. — Попередньо підсушіть їх трохи в духовці. Подавайте десерт у прозорій креманці або у порцеляновій піалі.
Цитрусово-виноградний десерт (на 2 порції)
- Мандарин або апельсин — 2 шт.
- Цукор — 3 столові ложки
- Невелике гроно синього винограду
- Волоські горіхи — 3 шт.
Часточки апельсина або мандарина з'єднати з цукром і проварити, додавши пару ложок води, до консистенції конфітюру. Коли охолоне, додати підсушені горіхи, виноград і часточки другого апельсина або мандарина.
За бажанням крім винограду додайте ягоди лохини.
Можна подавати з листочками свіжої м'яти або кулькою ванільного чи вершкового морозива.
І смачного!
Нагадаємо рецепт тосту зі смаженою черешнею.
Фото з альбому Ольги Сметанської37
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