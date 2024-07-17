Персикове морозиво з двох інгредієнтів: готується без морозивниці

Морозиво в літню спеку — справжній порятунок та насолода. Але воно досить калорійне, тому багато не з'їси. А що, як приготувати корисні ласощі без цукру? Кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова поділилася рецептом персикового морозива, в яке не знадобиться також додавати молоко, вершки та яйця. Лише два інгредієнти — персики та банани. А смак отримаєте приголомшливий. Приготуйте — не пошкодуєте. Домашнє натуральне морозиво не тільки смачне, а й натуральне. А це дуже важливе для здоров'я. За таким же принципом можна приготувати абрикосове морозиво. Важливо, щоб фрукти були стиглі та смачні.

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— Для приготування такого морозива знадобиться хороший потужний блендер, — каже Елла Іванова. — Прикрасити ласощі можна листям свіжої м'яти. Гадаю, ці ласощі сподобаються і дорослим, і дітям.

Персиково-бананове морозиво 2 банани 3 персики Свіжі листочки м'яти для декору РЕКЛАМА Помити фрукти, очистити та охолодити в морозилці. Збити у блендері. Викласти в креманку чи гарну піалу. Прикрасити м'ятою. І смачного! РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати огірковий домашній лимонад, який теж стане справжнім порятунком у спеку.

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Фото з альбому Елли Іванової

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