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Персикове морозиво з двох інгредієнтів: готується без морозивниці

22:25 19 липня 2024
морозиво

Морозиво в літню спеку — справжній порятунок та насолода. Але воно досить калорійне, тому багато не з'їси. А що, як приготувати корисні ласощі без цукру? Кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова поділилася рецептом персикового морозива, в яке не знадобиться також додавати молоко, вершки та яйця. Лише два інгредієнти — персики та банани. А смак отримаєте приголомшливий. Приготуйте — не пошкодуєте. Домашнє натуральне морозиво не тільки смачне, а й натуральне. А це дуже важливе для здоров'я. За таким же принципом можна приготувати абрикосове морозиво. Важливо, щоб фрукти були стиглі та смачні.

— Для приготування такого морозива знадобиться хороший потужний блендер, — каже Елла Іванова. — Прикрасити ласощі можна листям свіжої м'яти. Гадаю, ці ласощі сподобаються і дорослим, і дітям.

Персиково-бананове морозиво

2 банани

3 персики

Свіжі листочки м'яти для декору

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Помити фрукти, очистити та охолодити в морозилці. Збити у блендері. Викласти в креманку чи гарну піалу. Прикрасити м'ятою.

І смачного!

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати огірковий домашній лимонад, який теж стане справжнім порятунком у спеку.

Читайте також: Вершковий лимонад: освіжає в літню спеку

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Фото з альбому Елли Іванової

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