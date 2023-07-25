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Фруктово-ягідний салат «Яскраві барви липня»: подавати охолодженим

22:32 25 липня 2023
Фруктово-ягідний салат «Яскраві барви липня»

Стиглі фрукти і ягоди самі по собі смачні. Чудові з них і десерти: желе, мус, сорбет… Щоправда, все це можна приготувати і взимку із заморожених ягід і фруктів, а ось фруктово-ягідний салат — страва виключно сезонна.

На перший погляд, у ньому сумісні практично всі фрукти і ягоди, але це не так. Важливо, щоб смаки доповнювали, а не перебивали смак один одного. У цьому сенсі в кожної людини свої вподобання, тому орієнтуватися потрібно на свій смак.

Рецептом фруктово-ягідного салату «Яскраві фарби липня» поділилася кулінарка Ардія Діаманті, яка раніше радила приготувати ягідний соус.

- Подають цей салат охолодженим, — каже Ардія Діаманті. — За бажання можна прикрасити листочками свіжої м'яти та доповнити кулькою ванільного морозива.

Салат «Яскраві барви липня» (на дві порції)

  • Дві склянки очищеної від кісточок чорної черешні
  • Склянка малини
  • Інжир (або нектарин) — 2шт.

Для заправки

  • Свіжовичавлений сік одного апельсина або збиті вершки (за смаком)

Інжир або нектарин порізати на шматочки, доповнити ягодами, заправити свіжовичавленим апельсиновим соком або збитими вершками.

І смачного!

Нагадаємо рецепт брускети з томатами та твердим сиром.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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