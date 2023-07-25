Фруктово-ягідний салат «Яскраві барви липня»: подавати охолодженим
Стиглі фрукти і ягоди самі по собі смачні. Чудові з них і десерти: желе, мус, сорбет… Щоправда, все це можна приготувати і взимку із заморожених ягід і фруктів, а ось фруктово-ягідний салат — страва виключно сезонна.
На перший погляд, у ньому сумісні практично всі фрукти і ягоди, але це не так. Важливо, щоб смаки доповнювали, а не перебивали смак один одного. У цьому сенсі в кожної людини свої вподобання, тому орієнтуватися потрібно на свій смак.
Рецептом фруктово-ягідного салату «Яскраві фарби липня» поділилася кулінарка Ардія Діаманті, яка раніше радила приготувати ягідний соус.
- Подають цей салат охолодженим, — каже Ардія Діаманті. — За бажання можна прикрасити листочками свіжої м'яти та доповнити кулькою ванільного морозива.
Салат «Яскраві барви липня» (на дві порції)
- Дві склянки очищеної від кісточок чорної черешні
- Склянка малини
- Інжир (або нектарин) — 2шт.
Для заправки
- Свіжовичавлений сік одного апельсина або збиті вершки (за смаком)
Інжир або нектарин порізати на шматочки, доповнити ягодами, заправити свіжовичавленим апельсиновим соком або збитими вершками.
І смачного!
Нагадаємо рецепт брускети з томатами та твердим сиром.
Фото з альбому Ольги Сметанської31