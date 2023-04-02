Виглядає розкішно: 42-річна Крістіна Агілера вразила вбранням на церемонії GLAAD

Американська попзірка Крістіна Агілера, що активно виступає з 1999 року, продовжує викликати захоплення у шанувальників. У 42 роки співачка не поступається на червоній доріжці юним красуням, що довела її нещодавня поява на церемонії нагородження GLAAD Media Awards в Беверлі-Хіллз.

Співачка з'явилася в ефектній блискучій чорній сукні з паєтками. Розкльошені рукави та глибоке декольте стали яскравими особливостями вбрання з відкритими плечима. Довгий шлейф сукні додав гламуру. Зірка поєднала вбрання зі срібними сережками і кольє в тон. Червона помада, темний макіяж очей та платиново-русяве волосся, зачесане назад, завершили її образ.

Серед інших гостей церемонії GLAAD Media Awards були зірка серіалу «Білий лотос» Дженніфер Кулідж, актриса серіалу «Баффі» Сара Мішель Геллар і кінозірка Джина Девіс.

Починаючи з 1990 року, на церемонії відзначають ЗМІ та окремих осіб, чия робота забезпечує точне і всебічне представлення ЛГБТ-спільноти. Цього року серед нагороджених була Крістіна Агілера, пише Variety.

Попзірка отримала нагороду «Адвокат змін». Ця нагорода, яку в попередні роки отримували співачка Мадонна та колишній президент Білл Клінтон, відзначає громадського діяча, який своєю роботою «змінив правила гри для ЛГБТ-людей у всьому світі».

Зазначивши, що «більшість моїх найкращих друзів ідентифікують себе як ЛГБТ», Агілера підморгнула і подякувала присутнім за їхню стійкість і вплив.

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