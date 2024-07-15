«Я пробувала будь-що для схуднення, окрім того, що дійсно працює»: Хлоя Кардаш’ян про «Оземпік»



Американська селебріті Хлоя Кардаш'ян у останньому епізоді подкасту «Сімейства Кардашьян» зізналася, що спробувала б «Оземпік», якби він був у вільному доступі, коли вона намагалася схуднути, пише Hello!

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«Я пробувала все, що завгодно, — сказала вона у своїй сповіді в шоу. — Я пробувала будь-які модні тренди для схуднення, окрім того, що дійсно працює, а це — зміна способу життя».

«Оземпік» — це рецептурний препарат, який використовується для лікування діабету 2 типу і допомагає контролювати рівень цукру в крові, але він швидко став останнім трендом для схуднення серед знаменитостей. Днями зірка реаліті-шоу взяла участь у шоу Fabletics, щоб поговорити про свій режим тренувань і дієту.

«Я роблю кругові тренування з кардіо-інтервалами, розганяючи свій пульс то вгору, то вниз, — розповіла вона інтерв'юеру. — Для тих зйомок, де я знаю, що мені доведеться показати багато тіла, я, безумовно, працюю набагато старанніше. А потім я завжди святкую з великою піцою, тому що так і має бути».

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На шоу вона розповіла про важливість тренувань без додаткового тиску схуднення і про те, як це змінило її ставлення до свого тіла.

«Я дуже хочу заохочувати здоров'я, а не цифри на вагах. Я просто вважаю, що люди повинні бути активними, — сказала вона. — Мені не важливо, який у вас розмір, ви просто повинні бути здоровими і сильними для себе. Я завжди була навіть пухкенькою, але спортивною. Я завжди займалася спортом. Я просто ніколи не була у формі. Я їм те, що хочу, але через те, що мій мозок настільки натренований, мені не хочеться навіть половини лайна або сміття. Але іноді я хочу піцу — це моя слабкість».

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Раніше повідомлялося, що Хлоя разом з Кім Кардаш’ян знялася в рекламній кампанії купальників.

Фото у заголовку: instagram.com/khloekardashian

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