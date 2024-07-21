«Він вистояв і завжди знаходив правильне рішення»: на Львівщині поховали 22-річного офіцера

Безжальна війна забирає і самих юних. Попри молодий вік, всього 22 роки, Денис Скорик прожив життя, яке могло б стати сюжетом захопливого блокбастеру. Він втілював дитячу мрію — стати морським офіцером, служити у Силах спеціальних операцій, бути потрібним Вітчизні. Закінчивши школу, з головою поринув у рідну стихію — тренування, гартування тіла та духу, досвід, захист Вітчизни, повідомляє Трускавецька міська рада.

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«А все починалося з Трускавця. Тут у родині полковника-афганця Юрія Скорика в 2002 році народилася третя дитина, хлопчик, якого назвали Денис, — йдеться у дописі. — Старші сестра та брат навряд чи уявляли, що з братика виросте такий красивий та поставний юнак зростом 1,90 м, еталон мужності, чоловічої сили та мудрості. Ще в школі він озвучував свою мрію, пов’язану з морем, небезпеками, військовою справою та спецзавданнями. Він бачив себе тільки військовим! Навчання у Києво-Могилянській академії, куди спочатку поступив Денис, було для хлопця дещо нуднуватим. Тому пішов на радикальний крок — поміняв цей навчальний заклад на Одеську військово-морську академію».

З 24 лютого 2022 року брав участь у бойових діях у складі зведеної роти 2 зведеного стрілецького батальйону у складі 28 окремої механізованої бригади по обороні морського узбережжя в Одеській та Миколаївській областях.

«2022 та 2023 роки були найважчими у його житті, адже те, що бачив і що пережив Денис у епіцентрі боїв, можна порівняти з тим, що відбувається в кратері діючого вулкана, — розповідають земляки. — Вогонь, суцільні обстріли, дим, зрівнювання з землею наших позицій, намагання ворога вичавити українців з України… Він вистояв і завжди знаходив правильне рішення, знаходив вихід з безнадійних ситуацій».

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Денис Скорик трагічно загинув 12 липня 2024 року під час виконання навчально-бойових завдань поблизу населеного пункту Гуйва на Житомирщині.

«Важко уявити собі, що здоровий молодий хлопець зростом під два метри і відмінною мускулатурою вже ніколи не встане, не скаже: „Тату! Мамо! Брате!“, не обніме кохану дівчину, не тішитиметься перемогою, не проживе життя так, як планував це зробити», — зазначають земляки офіцера.

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Раніше повідомлялося, що у селі Білоусівка на Вінниччині попрощалися із загиблим військовослужбовцем Андрієм Каракоєм, який загинув у бою за Роботине.

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