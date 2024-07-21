«Не ображаюсь»: чоловік Руслани Писанки зізнався, як переживає втрату коханої

Два роки тому після важкої боротьби із онкологічною хворобою в Німеччині померла акторка та телеведуча Руслана Писанка. Їй було всього 57 років.

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Чоловік актриси Ігор Ісаков в інтерв’ю розповів, що досі важко переживає втрату і часто буває на кладовищі, де перепохована дружина:

«Ось кілька днів тому їздив на Берковецьке кладовище. Зараз така спекотна погода, що треба пам’ятники вологим протирати, листя пожовкле збирати. Часом трошки посиджу біля родичів, інколи — довше, не хочеться їхати звідти. Щось розповідаю. Чи вірю в те, що вона чує? Мені здається, що в таких випадках ти більше з собою розмовляєш. До себе звертаєшся. Свого роду самоаналіз проводиш…»

Ісаков додав, що Руслана почала рідше йому снитися.

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«Я не ображаюся, навіть думаю, що так і треба. Значить, вчуся відпускати її потрошку, — зізнався він. — Немає в будинку ні одного квадратного метра, де немає присутності Руслани — фотографії, нагороди, сценічні костюми».

Раніше повідомлялося, що пішов з життя зірка серіалів «Нюхач» та «Повернення Мухтара» заслужений артист України Ігор Щербак.

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