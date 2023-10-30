«Тепер вона вдома»: Руслану Писанку перепоховали у Києві

Прах телеведучої та акторки Руслани Писанки, якої не стало у липні минулого року, перепоховали в Києві. Про це повідомив колега покійної, телеведучий Єгор Гордєєв, який разом з нею вів програму «Твій день».

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Раніше прах Руслани зберігався у крипті Спасо-Преображенського собору. Нещодавно ведучу разом з мамою поховали на одному з цвинтарів Києва, де вже поховані її брат та батько.

Про це розповів Гордєєв, посилаючись на слова чоловіка Руслани Ігоря Ісакова.

«Телефонував чоловік Русі Ігор Ісаков. Спокійний і полегшений. Руся тепер вдома. Разом з батьком, мамою, братом і родичами. Ми перепоховали Русю. Вона у крипті, як на сцені. Час зійти і спокійно піти далі. Час зійти зі сцени інколи приходить, коли тебе вже нема. Інколи не приходить ніколи, але так легше», — написав Єгор у своєму Telegram-каналі.

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Нагадаємо, Руслана Писанка померла 19 липня 2022 року через онкологічне захворювання. Артистка лікувалася у Німеччині, проте хвороба виявилася сильнішою. Її прах привезли до Києва, прощання з Русланою Писанкою відбулося 21 серпня минулого року в Спасо-Преображенському соборі.

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Чоловік Руслани Ігор Ісаков розповів, як прожив тяжкий рік без коханої.

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