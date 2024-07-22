«Добре, якщо я помиляюся»: Оксана Забужко налякала постом про похорон Фаріон

Письменниця не виключає, що росія може готувати теракт у Львові, щоб потім «звітувати про ліквідацію всіх нациків» та «досягнення цілей СВО».

«Довго вагалась, чи це писати, але хай краще напишу, а потім нічого не буде, аніж промовчу, а потім, не дай Господи… Так ось, якщо трохи розуміти логіку чекістського мислення, — вони б на похороні Ірини Фаріон (22 липня мовознавицю похоронять на Личаковському кладовищі у Львові, — Авт.) мали б запланувати максимально гучний теракт, із великою кількістю жертв, — пише Оксана Забужко. — «Собрать всєх націков в кучу і грохнуть», а після цього можна й оголосити своїм кріпакам, що «цель СВО достигнута», чому ні?.

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От просто все на те вказує — що в цьому місці «дорожньої мапи» зараз їм на ґвалт потрібна саме якась така «блєстящая побєда». Спробуйте на хвилиночку мислити не як людина, а як злочинець, і весь пазл вам складеться!

Дуже добре, якщо я помиляюсь, і це все тільки «худліт» моєї уяви. Але все ж гаряче сподіваюсь, що в СБУ теж вистачає уяви — на те, щоб у Львові всі відповідні служби працювали в режимі найвищої пильности.

Будьмо уважні (с)".

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Фото зі сторінки Оксани Забужко у соцмережах

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