Вбивство Ірини Фаріон: «російський слід» та інші версії слідства (відео)

Слідчі, які займаються справою щодо вбивства у Львові мовознавиці Ірини Фаріон, в яку стріляли увечорі напередодні, мають кілька версій.

«Поліцейські спільно зі співробітниками СБУ проводять комплекс заходів, щоб знайти стрільця. Паралельно використовуємо технічні можливості для ідентифікації нападника. Основні версії, які розглядають на цю хвилину: особиста неприязнь, громадсько-політична діяльність пані Фаріон. Не виключаємо, що вбивство має замовний характер. Не відкидається версія про російський слід. Всю інформацію перевіряємо, зокрема ту, яка проходила через проросійські телеграм-канали», — повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та додав, що наразі правоохоронці зібрали оперативну інформацію, яку перевіряють — її ще зарано виносити назагал.

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Під час брифінгу він зазнгачив, що у слідства наявні дані про те, що підозрюваний у вбивстві Фаріон кілька днів перебував біля будинку, де вона жила, у певний час. Отже, цей злочин був підготовлений, а не спонтанний.

«Ми перевіряємо всю інформацію, працюємо зі свідками, звертаємось до всіх, хто може надати слідству додаткову інформацію. Хочу подякувати людям, які цю інформацію вже надали», — зазначив Ігор Клименко. За його словами, на місці злочину знайшли гільзу. Після проведення судово-медичної експертизи слідчі матимуть додаткову інформацію.

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Ігор Клименко зазначив, що перші результаті мають бути вже ранком у суботу, 20 липня.

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Нагадаємо, що Ірину Фаріон доставили у лікарню з проникаючим вогнепальним пораненням голови у вкрай тяжкому стані. Певрий час лікарі намагалися її врятувати, але зусилля були марними. На вбивство мовознавиці відреагував й президент Володимир Зеленський, який заявив, що винуватці мають понести покарання.

Фото МВС

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