Нацбанк виведе з обігу 500-гривневі купюри старого зразка: чи потрібно швидше їх позбуватися

В Україні, де запроваджують обмеження на карткові перекази, з 1 серпня 2024 року Національний банк розпочинає вилучати з обігу банкноти номіналом 500 гривень зразків 2003—2007 років (тобто старого зразка) з метою поступової їх заміни на банкноти сучасного покоління (зразка 2014 року та наступних років випуску). Про це повідомили у відомстві.

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«Тож банкнот номіналом 500 гривень старого зразка в обігу поступово ставатиме менше, їх замінюватимуть сучасніші та більш захищені банкноти номіналом 500 гривень. Проте банкноти номіналом 500 гривень старого зразка залишатимуться дійсним платіжним засобом. Громадяни без обмежень зможуть продовжувати ними розраховуватися, їх не потрібно спеціально обмінювати», — йдеться у повідомленні.

Головна ціль такого рішення — підвищення якості готівки в обігу, зважаючи на зношеність банкнот номіналом 500 гривень старого зразка, які вже майже 18 років перебувають в обігу, зокрема понад вісім останніх років, одночасно з банкнотами сучасного покоління.

«Для Національного банку важливо, щоб уся національна валюта України, яка перебуває в обігу, була надійною та якісною. Українці мають бути впевнені, що готівка, отримана в торговельній мережі, касі банків або в їхніх банкоматах, дійсно платіжна, захищена та належної якості. Поступова заміна банкнот старого зразка підвищить захист і якість грошей в обігу та зробить розрахунки комфортнішими для громадян. Це не створить незручностей, водночас принесе користь і державі, і банкам, і торговельним мережам, і громадянам», — повідомили в НБУ.

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У відомстві зазначили, що, потрапляючи в банки, банкноти номіналом 500 гривень старого зразка не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться з обігу та передаватимуться до Національного банку для подальшого їх перерахування та утилізації.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в НБУ пояснили, що планують робити для того, щоб стримати стрімке падіння гривні.

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