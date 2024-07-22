«Такий дорослий»: популярна співачка вразила рідкісним фото з сином

Популярна співачка, солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна, яка показала рідкісні фото з батьками, зараз знаходиться у Іспанії. Кажуть, саме там, з початку повномасштабного вторгнення живе її чоловік та музикант гурту Валерій Бебко. Він виїхав за кордон ще до початку великої війни, та не повернувся. Ходили розмови про те, що пара розійшлася, але під час европейского турне співачки, вони знову були разом на сцені.

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На своїй сторінці у соціальній мережі Юлія виклала фото з сином Данилою. Нагадаємо, співачка стала матірʼю у 2015 році. Це перше її фото з дитиною у соціальній мережі під час повномасштабного вторгнення.

«Літні фотографії», — підписала світлини Саніна.

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На фото артистка стоїть серед розкішних гортензій та показує красиві види моря. Шанувальники співачки відразу зреагували на допис, впізнали місце та зауважили, як виріс її син.

«Юлия, это вы в Сан-Себастьяне, — написали у коментарях. — Узнала пейзажи… и Буга Рамен тоже тоже узнала!»

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«Даня вже такий дорослий», — були вражені дописувачі.

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«Юлічка, ви неймовірно казково жіночно красива леді», — засипали співачку компліментами.

Раніше мережа розкритикувала новий образ Саніної.

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