41.25 / 41.87 44.99 / 45.77
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Під Києвом п'яний батько зґвалтував 15-річну дочку

18:07 22 липня 2024
Згвалтування

На Київщині, де минулого року упіймали педофіла, який ґвалтував власну онуку, батько у стані алкогольного сп’яніння зґвалтував свою доньку. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

«За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Бориспільської окружної прокуратури повідомлено про підозру чоловікові за фактами зґвалтування та сексуального насильства (ч. 3 ст. 152, ч. 3 ст. 153 КК України). За даними слідства, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, підозрюваний вчинив насильницькі дії сексуального характеру щодо 15-річної доньки, з якою перебував за місцем свого проживання. Після цього чоловік зґвалтував її. На ранок дівчина розповіла все матері, яка і звернулась до правоохоронців», — йдеться у повідомленні.

За клопотанням прокуратури йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування здійснюється слідчими Бориспільського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області.

Як писали «ФАКТИ», минулого року на Сумщині 13-річна дівчинка народила від власного батька.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
379

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

листя

Листя огірків жовтіє: як врятувати рослини й не втратити врожай

Бізнес-гороскоп

Наб’єте кишені грошима: які знаки Зодіаку досягнуть фінансового успіху наприкінці липня

Бабуся

Грошей буде більше і без індексації: у кого влітку зростуть пенсії

російський танк

Не враховують один важливий момент: експерти про те, чи дійсно у рф критична ситуація з танками

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту