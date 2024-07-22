Під Києвом п'яний батько зґвалтував 15-річну дочку

На Київщині, де минулого року упіймали педофіла, який ґвалтував власну онуку, батько у стані алкогольного сп’яніння зґвалтував свою доньку. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

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«За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Бориспільської окружної прокуратури повідомлено про підозру чоловікові за фактами зґвалтування та сексуального насильства (ч. 3 ст. 152, ч. 3 ст. 153 КК України). За даними слідства, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, підозрюваний вчинив насильницькі дії сексуального характеру щодо 15-річної доньки, з якою перебував за місцем свого проживання. Після цього чоловік зґвалтував її. На ранок дівчина розповіла все матері, яка і звернулась до правоохоронців», — йдеться у повідомленні.

За клопотанням прокуратури йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування здійснюється слідчими Бориспільського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області.

Як писали «ФАКТИ», минулого року на Сумщині 13-річна дівчинка народила від власного батька.

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