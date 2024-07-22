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Шоу-бізнес

«Заспокойся»: Олю Полякову захейтили за відверте відео

20:35 22 липня 2024
Оля Полякова

Популярна співачка Оля Полякова, яка нещодавно стала на захист відомого артиста, нарвалася на чергову партію негативних коментарів на свою адресу. На своїй сторінці у соціальній мережі Оля виклала коротке відео у купальнику, в якому демонструє свою струнку фігуру. Але шанувальники вирішили, що артистка занадто часто користується зовнішністю для привертання уваги, та написали, що такі відео зараз недоречні.

«Спека вщухла!) — підписала відео Оля. — Кажуть рілси до 3 сек залітають швидше) Перевіримо?»

Але артистка не розраховувала на велику кількість негативу та старанно відповідала майже на кожний коментар своїх шанувальників.

«Фигура отличная, — написали під відео. - Но, Оля! Честно! В последнее время контент — перебор. У тебя агония, теряешь популярность?! Успокойся! Всему свое время и место!»

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«А я в перервах вʼяжу на спицях)», — в ту ж мить відповіла співачка.

«Цікаво, до чого це відео? - запитують дописувачі. — Фігура красива, без питань, але…»

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«До того, шоб ви зробили Комплімент!» — пояснила артистка.

«Фігура вогонь, — були у захваті шанувальники. — Поділіться секретами, як ви таку фігуру підтримуєте? Чи це операції?

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«Моя фігура не мінялася 25 років», — зауважила артистка.

«Ну це якось перебор, тіло красиве, ніхто не споре, але це якась байдужість до цього часу, перебор, да красиво, але після…» — вважають у коментарях.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що донька Полякової Маша влаштувала «голу» фотосесію.

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