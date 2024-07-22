«Стає схожим на батька»: королівська родина опублікувала нове фото принца Джорджа з нагоди його 11-річчя

Британська королівська родина опублікувала нову фотографію принца Джорджа — другого в черзі на престол після свого батька, принца Уельського Вільяма. Знімок оприлюднений з нагоди 11-го дня народження Джорджа.

ВІДЕО ДНЯ

Кенсінгтонський палац (де живе родина Вільяма) повідомив, що фотографію Джорджа зробила його мати — принцеса Уельська Кетрін. Вона відома як фотограф-аматор і часто публікує знімки членів королівської родини, у тому числі своїх дітей.

Цього року вона вирішила опублікувати чорно-білий знімок Джорджа, на якому її син зображений із браслетом дружби. Зі схожим аксесуаром нещодавно з'явилася на публіці сестра Джорджа принцеса Шарлотта — це було під час тенісного турніру Вімблдону.

РЕКЛАМА

У червні цього року Джордж разом із мамою та іншими членами королівської родини вийшов на балкон Букінгемського палацу на честь дня народження короля Чарльза ІІІ.

Це була перша поява Кетрін на публіці з того часу, як у неї виявили рак. Принцеса продовжує лікування, її стан покращується.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», днями Кейт Міддлтон, яка бореться з раком, разом зі своєю дочкою Шарлоттою відвідала фінал Вімблдону. Принцеса Уельська прибула на чоловічий фінал турніру, щоб вручити трофей переможцю.

РЕКЛАМА

64

Читайте нас у Facebook