Принц Джордж може відсвяткувати день народження на приватному острові
Принцу Джорджу, старшому синові принца і принцеси Уельських, які пережили дуже важких пів року через хворобу Кейт, 22 липня виповнюється 11 років. Впродовж багатьох років хлопець святкував свій день народження у справжньому королівському стилі, пише Hellomagazine.
У той час як принц Вільям і Кейт влаштовували для своєї старшої дитини та найближчих родичів і друзів вечірки у своїх резиденціях, у 2019 році Джордж отримав особливий подарунок на іменини. Принц по-справжньому пишно відсвяткував своє шестиріччя на карибському острові Мюстік, коли його день народження збігся з сімейним святом.
Як повідомляється, члени королівської сім'ї зупинилися на розкішній віллі вартістю 27 000 фунтів стерлінгів на тиждень. Вільям і Кейт опублікували знімок юного принца Джорджа під час відпочинку.
Приголомшлива вілла «Антильські острови» з чотирма спальнями, що належить другу Вільяма Ендрю Данну, може похвалитися майже 20-метровим пейзажним басейном, джакузі, грамотним персоналом і неймовірним краєвидом на море, що виходить на сусідні острови Бекія і Сент-Вінсент.
Дитяча кімната оснащена двома двоярусними ліжками, що стоять серед морського декору, включаючи фрески із зображенням китів на стіні. На острові діє сувора безпольотна зона, що забезпечує гостям і мешканцям повну приватність.
До Вільяма і Кейт для сімейного відпочинку також приєдналися батьки принцеси, Керол і Майкл Міддлтон. Не дивно, що Уельські люблять Мюстік, враховуючи зв'язок королівської сім'ї з островом.
Так, сестра королеви Єлизавети II, покійна принцеса Маргарет, була постійним відвідувачем Мюстік. Чоловік її фрейліни леді Анни Гленконнер, лорд Гленконнер, подарував Маргарет ділянку землі на острові, де вона побудувала віллу з п'ятьма спальнями, охрещену «Прекрасні води» (Les Jolies Eaux).
Після того, як шлюб Маргарет з фотографом Ентоні Армстронгом-Джонсом розпався, Мюстік став притулком для королеви, коли вона хотіла відпочити від життя в центрі уваги.
Зараз ця вілла з п'ятьма спальнями, розташована на південному краю Мюстік з видом на Карибське море, здається в оренду приблизно за 25 500 фунтів стерлінгів на тиждень.
Раніше повідомлялося, що дням Кейт Міддлтон, яка бореться з раком, разом зі своєю дочкою Шарлоттою відвідала фінал Вімблдону. Принцеса Уельська прибула на чоловічий фінал турніра, щоб вручити трофей переможцю.98
Читайте нас у Facebook