«Не маємо права терпіти подібні злочини»: як Буданов відреагував на вбивство Ірини Фаріон

Україна попрощалась з громадською діячкою та науковицею Іриною Фаріон. Холоднокровне вбивство відомої мовознавиці — виклик для всього українського суспільства, злочин проти основоположних прав і свобод українців. Про це очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов написав у Telegram.

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«Ця трагедія вкотре продемонструвала: ворог прагне використати будь-які інструменти, аби розʼєднати нашу націю. Відтак, ми не маємо права забувати, що попри наші відмінності в політичних позиціях, право на думку, право відстоювати свої переконання — священне.

Це фундамент нашої свободи і кожен, хто на це зазіхає — має бути покараний".

Глава ГУР додав, що Ірина Фаріон загинула за українську позицію.

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«Ми не маємо права терпіти подібні злочини і продовжимо захищати Україну як на фронті, так і всередині нашої держави».

Додамо, що 22 липня у Львові Гарнізонному храмі відбувся чин похорону Ірини Фаріон, яку вбили неподалік її будинку ввечері 19 липня. Проводжали її тисячі людей, скандуючи різні гасла, зокрема: «Мова має значення», «Ірина Фаріон — Герой України».

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На похороні був і лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок, до якої належала Фаріон. Ірину Дмитрівну поховали на центральній алеї недалеко від могили Володимира Івасюка.

Раніше «ФАКТИ» публікували думку Юрія Бутусова про те, кому вигідно вбивство Ірини Фаріон.

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