Не виходить обвалити фронт — валитимуть тил: політолог про вбивство Фаріон, обстріл міст і дефіцит електроенергії

Військовий та політичний аналітик Олексій Копитько, який раніше розповів про принцип інформування росіян про втрати, розповів, як росія хоче обвалити тил в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

«Росія вдарила ракетою по житловому будинку у Миколаєві. 3 загиблих (1 дитина), 15 поранених (4 дітей).

Цивільні щодня гинуть у Харківській, Донецькій, Херсонській областях.

У Львові вбито Ірину Фаріон.

РЕКЛАМА

Людей активно накручують на тему електрики.

Йдуть повідомлення про підпали військових машин.

РЕКЛАМА

І т.д.

Причина одна.

РЕКЛАМА

Наша армія не ламається.

Тенденції на фронті в даний момент такі, що в рф немає виразного варіанта досягти значних успіхів до виборів у США. А якщо справді зменшать можливість возити нафту, їм стане ще сумніше.

Я вже писав разів надцять: не виходить обвалити фронт — валитимуть тил. Усіми способами.

Завдання-мінімум у тилу:

1) Не дати розгромити Парламент;

2) Продовжити воєнний стан на 3 місяці;

3) Знайти в собі якісь сили і не зриватися, незважаючи на те, що відбувається.

Не в плані втіхи, а для розуміння: зараз на півдні рф (Ростов, Кубань, Кавказ) — суцільне виття. Йде врознос енергосистема (а це не лише цивільні, а й забезпечення фронту). Т.о. Крим із Севастополем отримують свою частку (Алушта без світла). Російські солдати з усіх напрямків просять у волонтерів елементарне і поголовно скаржаться на страшні втрати, провисання медицини і приреченість. Ворог так само виснажений.

Найближча точка біфуркації — за три тижні. Байдужатимуть щосили. Пройдемо її — буде трохи далі обрій. На найближчі пів року так і рухатимемося відрізками по кілька тижнів — місяць. Будуть сюрпризи для ворога.

Тож сил усім нам", — написав він.

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

72

Читайте нас у Facebook