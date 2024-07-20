Не виходить обвалити фронт — валитимуть тил: політолог про вбивство Фаріон, обстріл міст і дефіцит електроенергії
Військовий та політичний аналітик Олексій Копитько, який раніше розповів про принцип інформування росіян про втрати, розповів, як росія хоче обвалити тил в Україні.
«Росія вдарила ракетою по житловому будинку у Миколаєві. 3 загиблих (1 дитина), 15 поранених (4 дітей).
Цивільні щодня гинуть у Харківській, Донецькій, Херсонській областях.
Людей активно накручують на тему електрики.
Йдуть повідомлення про підпали військових машин.
І т.д.
Причина одна.
Наша армія не ламається.
Тенденції на фронті в даний момент такі, що в рф немає виразного варіанта досягти значних успіхів до виборів у США. А якщо справді зменшать можливість возити нафту, їм стане ще сумніше.
Я вже писав разів надцять: не виходить обвалити фронт — валитимуть тил. Усіми способами.
Завдання-мінімум у тилу:
1) Не дати розгромити Парламент;
2) Продовжити воєнний стан на 3 місяці;
3) Знайти в собі якісь сили і не зриватися, незважаючи на те, що відбувається.
Не в плані втіхи, а для розуміння: зараз на півдні рф (Ростов, Кубань, Кавказ) — суцільне виття. Йде врознос енергосистема (а це не лише цивільні, а й забезпечення фронту). Т.о. Крим із Севастополем отримують свою частку (Алушта без світла). Російські солдати з усіх напрямків просять у волонтерів елементарне і поголовно скаржаться на страшні втрати, провисання медицини і приреченість. Ворог так само виснажений.
Найближча точка біфуркації — за три тижні. Байдужатимуть щосили. Пройдемо її — буде трохи далі обрій. На найближчі пів року так і рухатимемося відрізками по кілька тижнів — місяць. Будуть сюрпризи для ворога.
Тож сил усім нам", — написав він.
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