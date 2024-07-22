Море людей та квітів: Львів прощається з Іриною Фаріон (фото, відео)

У Львові 22 липня люди прощаються з професоркою та колишньою народною депутаткою Іриною Фаріон, яку застрелив невідомий, інформує ТСН.

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Так, у середині дня у Львові почали збиратися люди з квітами, щоби провести в останній шлях Фаріон.

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Попрощатися з громадським та політичним діячем прийшли рідні, колеги, сотні шанувальників із різних міст України, а також військові.

Похорон Фаріон розпочався з прощальної панахиди у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра та Павла. Зазначимо, що перед початком прощання кінологи перевірили територію навколо храму та прилеглі вулиці. На вулицях міста патрулює поліція.

Після панахиди траурна процесія рушить до Личаківського цвинтаря. Мовничознавця поховають на центральній алеї, поле № 22, поряд із видатними українськими діячами. Зокрема, неподалік знаходиться могила композитора Володимира Івасюка.

Як писали «ФАКТИ», письменниця Оксана Забужко не виключає, що росія може готувати теракт у Львові під час похорону Ірини Фаріон.

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