«Це іспит для держави»: Юрій Бутусов — про те, кому вигідно вбивство Ірини Фаріон
«Вбивство Ірини Фаріон в першу чергу вигідно росії, — пише Юрій Бутусов на своїй сторінці у соцмережах. — Про Фаріон як про одну знакових антиросійських фігур майже щоденно писали та робили сюжети російські медіа, і згадували її безперервно. Вона йшла своїм шляхом, і в Україні її діяльність мала дуже різні оцінки, але вона була українкою, нашою співгромадянкою.
Українська влада зобов"язана негайно знайти вбивцю і викрити злочин. Це іспит чи взагалі держава контролює ситуацію, чи дієздатні правоохоронці, і чи може російська агентура безкарно вчиняти теракти в глибокому тилу".
Фото із соцмережі
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