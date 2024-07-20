«Це іспит для держави»: Юрій Бутусов — про те, кому вигідно вбивство Ірини Фаріон

Журналіст Юрій Бутусов розповів, кому була вигідна смерть мовознавиці Ірини Фаріон, в яку стріляли у Львові 19 липня і яка згодом померла у реанімації.

«Вбивство Ірини Фаріон в першу чергу вигідно росії, — пише Юрій Бутусов на своїй сторінці у соцмережах. — Про Фаріон як про одну знакових антиросійських фігур майже щоденно писали та робили сюжети російські медіа, і згадували її безперервно. Вона йшла своїм шляхом, і в Україні її діяльність мала дуже різні оцінки, але вона була українкою, нашою співгромадянкою.

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Українська влада зобов"язана негайно знайти вбивцю і викрити злочин. Це іспит чи взагалі держава контролює ситуацію, чи дієздатні правоохоронці, і чи може російська агентура безкарно вчиняти теракти в глибокому тилу".

Фото із соцмережі

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