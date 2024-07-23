Потужна магнітна буря, грози та спека: що робити для покращення самопочуття

У вівторок, 23 липня, Землю накриє відчутна магнітна буря. Сонячна активність, яка почала активізуватись 22 липня, підвищиться до червоного рівня — К-індексу 5. Буря зберігатиме свою потужність і в середу, 24 липня.

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Фахівці NASA зафіксували виверження темної плазми на Сонці, яке має 60-відсотковий шанс спричинити відключення світла на Землі цього тижня та вплинути на здоров’я та самопочуття людей, пише Daily Mail.

Цей спалах має температуру близько 36 000 градусів за Фаренгейтом (F), що становить приблизно чверть температури «теплих» сонячних спалахів, середня температура яких сягає 144 000 градусів за Фаренгейтом (F).

Згідно з дослідженням 2023 року, низькотемпературні сонячні спалахи створюють «вищі пікові частоти ґіросинхротронного випромінювання» — форми випромінювання, яка відповідає за інтенсивне та руйнівне радіовипромінювання спалаху.

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Спалах може порушити радіозв’язок, авіаційний зв’язок і роботу супутників.

Для кращого самопочуття під час магнітних бур потрібно правильно харчуватися, більше відпочивати та висипатися, пити достатньо води або трав’яного чаю, не вживати алкоголь та жирну їжу. Людям з хронічними хворобами мати необхідні ліки.

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Щодо погоди, то у вівторок в Україні дощі та грози найбільш ймовірні в західних областях, подекуди на сході України, а ввечері 23 липня і на північному сході України. На решті території — сухо, сонячно, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.



За її прогнозом, температура повітря 23 липня передбачається в межах +26…+30 градусів, на заході місцями +24…+26 градусів, у південній частині +31…+34 градуси.

У Києві у вівторок буде без опадів, максимальна температура повітря становитиме близько +28 градусів.

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Впродовж четверга-п'ятниці в столиці очікується короткочасне зниження температури повітря до +23…+25 градусів. У суботу-неділю помірна спека відновиться.

Нагадаємо, 11 липня у Києві було побито три температурні рекорди.

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