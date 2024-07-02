«Коні запряжені»: Павло Зібров вразив мережу своїм новим образом

Відомий український співак Павло Зібров, який нещодавно у співпраці із проєктом Kolaba переспівав свій хіт «День народження», вразив шанувальників незвичним виглядом. На своїй сторінці у соціальній мережі Павло Миколайович виклав коротке відео, на якому вишагує, одягнутий у королівську мантію з короною на голові. Все дійство відбувається під музичний супровід з популярного серіалу «Бріджертони».

ВІДЕО ДНЯ

«Лорд Зібріджертон вітає вас! — написав Павло Зібров під відео. — Коли вже той 4-й сезон? Коні запряжені, діамант сезону — Марина в кареті!»

Шанувальники співака оцінили його гумор, та підтримали образ. Багато хто запропонував Зіброву зняти кліп у такому вбранні.

РЕКЛАМА

«Павло Миколайович, ви дуже гарний, красивий», — написали у відповідь.

РЕКЛАМА

«Давайте кліп в цьому костюмі», — запропонували підписники.

«Супер, дуже гарно, яскравий костюм, гарна природа — просто топчик», — були під враженням шанувальники.

РЕКЛАМА

«Літне яскраве і красиве відео!» — подякували Зіброву за настрій.

Нагадаємо, нещодавно Павло Зібров випустив оновлену версію хіта «Хрещатик».

«ФАКТИ» писали, що популярна співачка Kola потрапила у скандал.

182

Читайте нас у Facebook