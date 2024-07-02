40.45 / 40.99 43.48 / 44.16
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Коні запряжені»: Павло Зібров вразив мережу своїм новим образом

19:46 2 липня 2024
Павло Зібров

Відомий український співак Павло Зібров, який нещодавно у співпраці із проєктом Kolaba переспівав свій хіт «День народження», вразив шанувальників незвичним виглядом. На своїй сторінці у соціальній мережі Павло Миколайович виклав коротке відео, на якому вишагує, одягнутий у королівську мантію з короною на голові. Все дійство відбувається під музичний супровід з популярного серіалу «Бріджертони».

«Лорд Зібріджертон вітає вас! — написав Павло Зібров під відео. — Коли вже той 4-й сезон? Коні запряжені, діамант сезону — Марина в кареті!»

Шанувальники співака оцінили його гумор, та підтримали образ. Багато хто запропонував Зіброву зняти кліп у такому вбранні.

РЕКЛАМА

«Павло Миколайович, ви дуже гарний, красивий», — написали у відповідь.

РЕКЛАМА

«Давайте кліп в цьому костюмі», — запропонували підписники.

«Супер, дуже гарно, яскравий костюм, гарна природа — просто топчик», — були під враженням шанувальники.

РЕКЛАМА

«Літне яскраве і красиве відео!» — подякували Зіброву за настрій.

Нагадаємо, нещодавно Павло Зібров випустив оновлену версію хіта «Хрещатик».

«ФАКТИ» писали, що популярна співачка Kola потрапила у скандал.

182

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

орхідея

Як оживити орхідею: прості способи повернути рослину до життя та цвітіння

холодник

Можна зробити відразу на все літо: Наталя Калніна поділилася чудовим рецептом холодного борщу

Кімнатний фікус

Забудете про кондиціонер: два лайфхаки як знизити температуру в квартирі чи будинку

Кабачки

Кабачки в сметані — легка літня вечеря всього за пів години

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту