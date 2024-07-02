«Коні запряжені»: Павло Зібров вразив мережу своїм новим образом
Відомий український співак Павло Зібров, який нещодавно у співпраці із проєктом Kolaba переспівав свій хіт «День народження», вразив шанувальників незвичним виглядом. На своїй сторінці у соціальній мережі Павло Миколайович виклав коротке відео, на якому вишагує, одягнутий у королівську мантію з короною на голові. Все дійство відбувається під музичний супровід з популярного серіалу «Бріджертони».
«Лорд Зібріджертон вітає вас! — написав Павло Зібров під відео. — Коли вже той 4-й сезон? Коні запряжені, діамант сезону — Марина в кареті!»
Шанувальники співака оцінили його гумор, та підтримали образ. Багато хто запропонував Зіброву зняти кліп у такому вбранні.
«Павло Миколайович, ви дуже гарний, красивий», — написали у відповідь.
«Давайте кліп в цьому костюмі», — запропонували підписники.
«Супер, дуже гарно, яскравий костюм, гарна природа — просто топчик», — були під враженням шанувальники.
«Літне яскраве і красиве відео!» — подякували Зіброву за настрій.
Нагадаємо, нещодавно Павло Зібров випустив оновлену версію хіта «Хрещатик».
«ФАКТИ» писали, що популярна співачка Kola потрапила у скандал.182
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