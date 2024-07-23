Зробіть так, і з пральної машини вийде весь бруд (відео)

Пральна машина — надійна помічниця у кожному домі. Про неї потрібно дбати, щоб техніка працювала надійно та довго.

Авторка YouTube-каналу «Поради для дому» поділилася тим, як почистити пралку, щоб вийшов увесь бруд, а білизна при цьому випралася добре й мала приємний запах.

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Експертка радить починати чистити пральну машину з чищення фільтра зливного насоса. Для цього зняти верхню кришку фільтра і з нього витікатиме вода. Якщо у пральній машині є спеціальна

трубочка, то воду краще зливати через неї. Разом з водою з фільтра вийде й бруд. Таким чином фільтр потрібно чистити хоча б один раз на 10 прань.

Далі для чищення знадобиться оцет. Налити його у пляшку з розпилювачем, добре побризкати оцтом ущільнювальну гумку та залишити на 5 хвилин. Через п'ять хвилин почиститти гумку зубною щіткою.

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У пральній машині після прання також залишаються мийні засоби, особливо кондиціонер для білизни.

Якщо не провітрювати пралку, то волога і бруд стануть прекрасним середовищем для бактерій плісняви й неприємного запаху. Щоб позбутись цього, потрібно акуратно відсунути гумку і добре

вимити весь бруд між гумкою та барабаном.

Щоб відмити лоток пралки, потрібно скористатися зубною щіткою та ганчірочкою з мікрофібри.

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Частини пральної машини, до яких дістатися складно, можна відчистити таблетками для

посудомийної машини. Їх потрібно покласти у барабан, вибрати найдовший режим прання з максимальною температурою. Встановити максимальну кількість обертів для віджиму та увімкнути

додаткове полоскання.

Експертка також додала: щоб уникнути появи неприємного запаху у пральній машині в середньому

таке чищення проводити раз на три місяці. Але кожна господиня визначає це для себе індивідуально.

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Щоб назавжди забути про плісняву, після кожного прання потрібно протирати насухо гумку, дверцята та лоток для мийних засобів. А також залишати дверцята пральної машини відкритими, щоб у пралці циркулювало повітря.

Нагадаємо, експертка ведення домашнього господарства Марина Жукова порекомендувала, як почистити крани, плитку у ванній кімнаті та пластик на вікнах.

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