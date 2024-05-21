Припинив існування популярний український гурт: названа причина
Український співак, музикант, автор пісень та учасник «Культурного Десанту» Міша Крупін оголосив про закриття популярного гурту «Корупція». Він був лідером бенду з 2019 року. На своїй сторінці в соціальній мережі артист пояснив, що його контракт з продюсерським центром Papa Music завершився. Вони намагалися домовитися про подальшу співпрацю, однак не змогли дійти згоди. Нагадаємо, у минулому році з цим лейблом вже виникав скандал щодо співпраці з виконавцем Wellboy.
Міша Крупін також додав, що більше не виконуватиме пісні зі старого репертуару, адже лейбл йому це заборонив.
«Лейбл заборонив мені співати пісні проєкту „Корупція“, — написав співак. — Тобто „Корупції“ більше немає, і ви більше не почуєте „Чорний чемоданчик“ в моєму виконанні».
Водночас Крупін заспокоїв фанів звісткою про те, що розпочинає сольну кар’єру і планує й надалі випускати нові пісні.
«Чекайте нових пісень, все тільки починається», — запевнив музикант.
Також Крупін повідомив, що вони з командою більше не шукають тих, хто атакував його нову сольну пісню «Пароль», адже знають, хто стояв за цим усім.
«Кліп одразу після свого виходу потрапив у тіньовий бан, — поділився Крупін. — Його неможливо було знайти в YouTube через пошук, тільки за прямим посиланням на мій офіційний канал».
Нагадаємо, у жовтні 2023 року Міша Крупін попав у гучний скандал через свою витівку у Одесі.377
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