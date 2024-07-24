У москві підірвали заступника начальника центру супутникового зв'язку міноборони росії (фото, відео)

У росії, де цього року звів рахунки з життям російський військовий і пропагандист Андрій Морозов (Мурз), підірвали автомобіль заступника начальника радіоцентру військової частини супутникового зв'язку.

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Як з'ясувала ASTRA, на півночі москви стався вибух у Toyota Land Cruiser, який належить заступнику начальника ПДРЦ в/ч 33790 у Підмосков'ї (89 центр супутникового зв'язку зс рф) Андрію Торгашову

Фото ASTRA

Повідомляється, що вибух пролунав на парковці та що Торгашову відірвало ноги. Російська преса з посиланням на МВС пише, що причиною вибуху стала детонація вибухового пристрою, встановленого в машині.

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Фото ASTRA

Фото ASTRA

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Зазначається, що пристрій спрацював у момент, коли військовий сідав у машину. Також поранено жінку, за попередніми даними, це дружина Торгашова Майя.

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Нагадаємо, що торік у росії підірвали бойовика і воєнкор володів татарським — спрацював вибуховий пристрій у статуетці, яку йому вручили.

Фото ASTRA

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