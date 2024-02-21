«Я сам себе розстріляю»: відомий російський пропагандист наклав на себе руки

Російський військовий і пропагандист Андрій Морозов (Мурз), який вів канал у Telegram, у якому він, зокрема, писав про великі втрати окупаційної армії під час боїв за Авдіївку, за що був «атакований» кремлівськими пропагандистами, застрелився.

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Перед тим, як накласти на себе руки, він писав про росію, «захоплену ворогами, послужливими лизателями жопи начальства, генералами, готовими „покласти“ тисячі солдатів, аби „відзначитися“, а також журналістами, які будують кар'єру на брехні з екрану».

Пропагандиста почали активно «пресувати» після того, як на своєму каналі він написав про 16 тисяч окупанів, ліквідованих в Авдіївці — «Афганістані за десять років». Перед тим, як накласти на себе руки, він часто критикував військове і політичне керівництво росії. Зокрема, писав, що хотів би перед смертю подивитися на «заведену кримінальну справу щодо полку 1487 року з пітерських мобілізованих, пущеному на м'ясо цієї зими під Авдіївкою: «Полк стесали «під нуль», а він у путіна навіть не потрапив до числа тих, що «відзначилися».

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Нагадаємо, що напередодні в росії заявляли про смерть сина голови «Роснефти» ігоря сеічіна Івана, у якого у 35 років «відірвався тромб». Незадовго до цього такий діагноз назвали причиною смерті в колонії Олексія Навального.

Фото з мережі

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