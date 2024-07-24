Як оформити право спадщини на майно, що залишилося на окупованій території: юрист вказав на важливі нюанси

З початком російської агресії проти України, коли ворог окупував частину нашої території, значно ускладнилися процедури, пов'язані зі спадщиною. Так, хтось виїхав за кордон, рятуючись від війни, а наразі має приймати спадщину на території України, а чийсь спадок знаходиться на тимчасово окупованих територіях.

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Юрист Іван Кудояр в інтерв'ю «РБК-Україна» зазначив, що згідно з українським законодавством, спадщина відкривається у день смерті людини або у той день, коли її офіційно визнали померлою, що зазначається у відповідному документі — свідоцтві про смерть.

Якщо людина померла на ТОТ і окупаційна влада видала документ, то він не має юридичної ваги. Для встановлення факту смерті особи, яка померла на тимчасово окупованій території, членам сім’ї померлого потрібно звернутися до будь-якого місцевого суду України незалежно від місця проживання заявника. У рішенні суду мають бути зазначені відомості про факт смерті, мета встановлення цього факту, а також докази, на підставі яких суд виніс рішення. Цей документ стає підставою для реєстрації факту смерті та видачі свідоцтва про смерть.

Лише після отримання цього документа можна йти до нотаріуса й подати документи на вступ у спадщину. Втім, для цього у спадкоємців мають бути документи на нерухомість, де мешкав їхній померлий родич.

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Згідно зі статею 111 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», якщо останнім місцем проживання померлого є окупований населений пункт, місцем відкриття спадщини є місце подання першої заяви спадкоємцями.

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За відсутності документів на майно, яке належало померлій людині, необхідно звернутися до суду із проханням визнати право власності у порядку спадкування. Суд може винести рішення, згідно з яким спадкоємці отримають у власність своє майно, проте фактично вони не отримають доступу до нього

«На окупованих із 2014 року територіях діють власні реєстри нерухомості, для внесення до яких необхідно мати російський паспорт. Проте отримання російського паспорта може призвести до проблем в Україні. Ця бюрократична перепона ускладнює життя багатьом українцям, які мають нерухомість у таких містах, як Донецьк. Нерухомість, яка належить їм за українськими законами, не визнається за російськими законами», — говорить Іван Кудояр.

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За його словами, у 95% випадків люди нічого не можуть вдіяти зі своєю нерухомістю на ТОТ. Основна причина — неможливість відкрити спадкову справу, бо відсутні правовстановлюючі документи на майно. Після цього нотаріус видає постанову про відмову видачі свідоцтва про право на спадщину. Юрист підкреслює, що основна проблема полягає у тому, що для отримання витягу з реєстрів на ТОТ необхідний російський паспорт.

Раніше адвокат розповів, як поступати спадкоємцю, якщо спадщина — з боргами.

Фото Pixabay

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