«Підстав для паніки немає»: адвокат про те, чи доведеться відмовлятись від спадщини, якщо борги несплачені

Нещодавно у «ФАКТАХ» юрист пояснював, що фінансовий контроль дійсно існує та радив, що робити, щоб не «зацікавити банк». Новий проект закону щодо боргів та спадщини наробив чимало шуму, адже пропозиція включає неможливість спадкоємців відмовитися від спадщини за умови наявності несплачених боргів. То чи варто панікувати і що потрібно знати українцям.

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- Законно «борги передавались у спадщину» і до вказаного закону (частина 1 статті 1282 Цивільного кодексу). Тому ця новація лише дещо звужує права деяких спадкоємців, які гадали, що «борги у спадок не переходять», — розповідає «ФАКТАМ» адвокат Павло Васильєв. — Зміни стосуються заборони відмовлятися від прийняття спадщини у тих випадках, коли за спадкодавцем залишився борг перед кредитором і вказаний кредитор відомий. Такі зміни будуть стосуватися не всіх спадкоємців, а лише тих, хто прийняв спадщину, а саме:

проживав постійно зі спадкоємцем на момент смерті останнього;

або не проживав, але подав нотаріусу відповідну заяву про прийняття спадщини;

або не проживав, не подавав, але має право на обов'язкову частку у спадщині як недієздатна особа.



У будь-якому випадку слід знати, що при прийнятті спадщини борг перед кредитором потрібно погашати не більше ніж у розмірі прийнятого у спадок майна. Наприклад: після смерті прийняв у спадщину кошти у розмірі 50 тисяч гривень, а борг перед кредитором складає 100 тисяч гривень. Тому у спадкодавця виникне обов'язок погасити борг виключно у розмірі вартості прийнятого майна, а саме 50 тисяч гривень.

— Який зараз механізм отримання спадщини і що зміниться, якщо новий проект закону діятиме.

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- Існують діючі статті Цивільного кодексу які дозволяють спадкоємцю відмовитись від спадщини. Саме до них і будуть вноситись наступні зміни: «Не допускається відмова від прийняття спадщини у випадку наявності боргів за зобов’язаннями спадкодавця перед кредиторами до їх задоволення в межах вартості майна, одержаного у спадщину, в порядку, визначеному цим Кодексом».

Приклад: на сьогодні спадкоємець набуває право упродовж 6 місяців з дня смерті спадкодавця подати нотаріусу заяву про відмову від спадщини. А новий законопроект передбачає заборону у поданні такої відмови за наявності непогашеного боргу перед кредитором у межах вартості прийнятого у спадщину спадкового майна.



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У випадку відмови спадкоємця від спадщини, кредитор не втрачає своє право на погашення боргу. Лише ускладняється для кредитора таке погашення, оскільки вже кредитору після спливу одного року з дати смерті спадкодавця необхідно звертатися до суду з заявою про визнання спадщини відумерлою (стаття 1277 Цивільного кодексу), а без цього не вдасться погасити борг за рахунок спадщини.

— Чи варто взагалі українцям панікувати?

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— Відсутні підставі для паніки. Оскільки, якщо спадкоємець: знає про борг спадкодавця, спадкоємець може не звертатися до нотаріуса для прийняття спадщини, тим самим не буде претендувати на неї і, як наслідок, на нього не буде розповсюджуватись заборона на відмову від спадщини.

Дізнався про борг вже після прийняття спадщини, тоді вже у нього виникає новий «квест» з погашення боргу за рахунок спадкового майна або вчинення інших дій у рамках діючого законодавства, щоб уникнути боргу при збереженні спадщини. А як це правильно зробити — це вже тема для іншої розмови.

— Мова йде лише про кредитні борги чи й інші?

— Про будь-які борги, у тому числі кредитні, іпотечні, комунальні, за іншими невиконаними грошовими (майновими) зобов'язаннями і т.п.

— На вашу думку, з якою метою було даний законопроект розроблено? Які його плюси та мінуси?

- Із метою обходу кредитором тривалого по часу та ресурсам погашення боргу у рамках «відумерлої спадщини», оскільки при наявності спадкоємця «відумерла спадщина» відпадає, і тим самим легше стягнути борг з спадкоємця за рахунок отриманого у спадщину майна.

— Що буде, якщо спадкоємцю невідомо про наявність кредиторів?

— Буде спадкоємцем прийнята спадщина без обов'язку з погашення боргу, оскільки кредитор не скористався своїм правом на погашення боргу за рахунок спадкового майна.



— В який термін мають наразі звернутись кредитори до спадкоємця з вимогою про сплату боргу?

— У кредитора є строк 6 місяців на пред'явлення вимоги спадкоємцям або нотаріусу з приводу погашення боргу. При цьому цей строк рахується, коли кредитор дізнався про відкриття спадщини (смерть боржника).

— Якщо людина не хоче прийняти спадщину із боргами, то що робити?

- У такому випадку людині просто не потрібно звертатися до нотаріуса щодо прийняття спадщини, і тим самим вона не отримує статус «спадкоємця». У випадку прийняття спадщини за фактом постійного проживання зі спадкоємцем на момент смерті або недієздатний стан спадкоємця — тоді вже у разі прийняття закону відмовитись від спадщини з боргами не вдасться. У цьому випадку вже спадкоємець набуде обов'язок звернутися до нотаріуса для отримання свідоцтва на спадщину. При цьому за невиконання такого обов'язку відповідальність відсутня. А проблема організації погашення боргу за рахунок спадкового майна — буде покладена на кредитора.

Раніше повідомлялося, як прийняти спадщину, якщо ви за кордоном.

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